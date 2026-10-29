Valguarnera, 55 pellegrini accompagnano la Madonna a Fatima

Da Valguarnera a Fatima: la comunità riconsegna la Madonna Pellegrina dopo 17 giorni di grazia. Per loro un viaggio di fede, devozione e profonda commozione.

Un gruppo di 55 pellegrini della parrocchia San Francesco di Paola di Valguarnera Caropepe è giunto in Portogallo per riconsegnare ufficialmente la statua della Madonna Pellegrina al Santuario di Fatima.

I diciassette giorni di grazia a Valguarnera

Si chiude così un intenso ciclo di diciassette giorni durante i quali l’effigie mariana è stata accolta e venerata dall’intera comunità parrocchiale e non solo.

È stato infatti un soggiorno speciale quello della Madonna di Fatima a Valguarnera, che ha richiamato alla preghiera quotidiana, ala conversione ed alla riscoperta dei valori della fraternità un migliaio di persone provenienti da ogni parte della Sicilia.

La riconsegna della statua della Madonna pellegrina a Fatima

La riconsegna dell’immagine sacra nel luogo delle apparizioni ai tre pastorelli, rappresenta l’atto conclusivo di un’esperienza che ha segnato a fondo la vita della parrocchia guidata dal parroco Salvatore Cumia.

Più che un semplice gesto formale, la restituzione della statua si è trasformata in un momento di corale gratitudine: a Fatima i pellegrini hanno portato con sé le intenzioni, le speranze e le preghiere raccolte durante la permanenza dell’effigie a Valguarnera.

Il messaggio spirituale di don Salvatore Cumia

Il messaggio che resta è che se la statua fa ritorno nel suo santuario d’origine, l’eredità spirituale dell’evento rimane viva nel cuore dei fedeli.

Poiché- afferma don Cumia- «la vera conclusione di un pellegrinaggio non coincide con il ritorno a casa, ma con l’inizio di un cammino nuovo», evidenziando come l’esperienza sia destinata a tradursi in testimonianza cristiana e impegno concreto nella vita di tutti i giorni.

La fede rinnovata della comunità di Valguarnera

La comunità di San Francesco di Paola si appresta ora a fare tesoro dei frutti spirituali seminati in questi diciassette giorni, forte di un legame comunitario e di una fede rinnovata nel segno di Maria.