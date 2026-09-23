Valguarnera, la Madonna di Fatima in paese: processione e 7 giorni di preghiera per la pace

Viva attesa per l’arrivo in paese, direttamente dal Santuario di Fatima in Portogallo, della Madonna. La preziosa statua sarà accolta a Valguarnera da domenica 27 settembre a domenica 4 ottobre, presso la Parrocchia San Francesco di Paola guidata dal parroco Salvatore Cumia.

Attesi migliaia di fedeli provenienti anche da molte zone della provincia. La Vergine Maria, che simboleggia la pace, la chiamata alla conversione e la speranza in tempi di sofferenza e guerra, sarà portata a Valguarnera da don Vittorio De Paoli della diocesi di Milano, nonché referente del Santuario di Fatima per Italia.

Il messaggio della pace

Ed è appunto la pace universale, in un periodo tanto tribolato da guerre, miserie e distruzioni, uno dei messaggi centrali che si intende dare con il suo arrivo: porre fine ai conflitti, nonché la richiesta di preghiera per l’umanità ed in particolare per i sofferenti.

L’idea di portare la Santa Vergine a Valguarnera è nata alla fine dello scorso ottobre per opera di padre Cumia e della confraternita di San Francesco.

Quattro messe al giorno

Nell’occasione, dal 27 settembre al 4 ottobre, saranno celebrate 4 messe al giorno per dare possibilità a tutti di partecipare. Ogni Santa Messa sarà preceduta dalla recita del Santo Rosario.

Alle ore 21 di ogni sera ci saranno inoltre diversi momenti di preghiera, di meditazione sulla Parola di Dio e di riflessione sul tema della pace.

Evento unico per la città.

La processione del 27 settembre

La Parrocchia inoltre informa tutta la cittadinanza che il 27 settembre, a partire dalle ore 17, la Madonna sarà portata in processione per le strade principali del paese ed attraverserà via Mazzini, piazza Garibaldi, via Garibaldi, piazza della Repubblica, via Matteotti e via San Francesco. Nell’occasione la Parrocchia invita la cittadinanza ad esporre lenzuola bianche ai balconi. A fine manifestazione la Statua sarà riportata a Fatima in Portogallo dal parroco Cumia e da 52 parrocchiani.