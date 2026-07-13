La Madonna Pellegrina di Fatima arriva a Valguarnera

Un evento di straordinaria importanza avverrà a Valguarnera da domenica 24 settembre a domenica 4 ottobre. Arriverà direttamente dal Portogallo la statua della Madonna Pellegrina che si trova nel Santuario di Fatima in Portogallo. Tutto ciò grazie all’interessamento e alla caparbietà di Padre Salvatore Cumia parroco della Parrocchia di San Francesco. La statua per tutto il periodo suddetto sarà esposta presso la Parrocchia. L’occasione dovrebbe accogliere dalla Provincia e dalle zone limitrofe migliaia di fedeli devoti alla Madonna.

Il legame con Padre Pio

La Santa denominata “dei miracoli”, ha guarito tante persone non ultimo nel 1960 Padre Pio quando rischiò di morire. La storia infatti racconta che il legame tra Padre Pio e la Madonna di Fatima fu suggellato da un miracoloso evento di guarigione. Nell’agosto del 1960, la statua pellegrina della Vergine arrivò a San Giovanni Rotondo, in quel momento il frate era gravemente malato di pleurite e tumore al polmone. Mentre l’elicottero lasciava il convento per recarsi in Sicilia, Padre Pio percepì un calore improvviso e guarì, attribuendo la grazia alla Madonna. Questo episodio rafforzò profondamente l’unione spirituale tra i fedeli di Padre Pio e il messaggio mariano di Fatima.

Il racconto di Padre Cumia

“L’idea di far arrivare la statua a Valguarnera – riferisce il dinamico parroco Salvatore Cumia – è nata alla fine dello scorso ottobre. Ho contattato la responsabile nazionale dell’organizzazione Mondiale della Madonna di Fatima, la quale mi ha messo in contatto con don Vittorio De Paoli, della Diocesi di Milano, referente del Santuario di Fatima per l’Italia. Sarà lui a portare la Madonna a Valguarnera e a tenerci delle catechesi mariane. Allo stesso tempo scrissi una mail al santuario a Fatima, che mi diede il permesso di ospitare la Madonna. Il nostro vescovo ha accettato la richiesta che è stata subito spedita a Fatima.

Il programma

Quelle di fine settembre e inizio ottobre – conclude – saranno giornate piene di preghiera e di devozione. Darò comunque informazioni più dettagliate del programma della Festa dedicata alla Madonna di Fatima più in là. Di certo, quello che mi sento di dire è che sarà un evento unico per la nostra piccola cittadina.” Finita la permanenza a Valguarnera, la statua sarà riportata a Fatima in Portogallo dallo stesso padre Cumia e da 45 parrocchiani.

Foto tratta da www.fatima.pt/it