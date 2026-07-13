Futuro nazionale, Alemanno a Enna: “Siamo l’unica novità nel panorama politico”

Si è svolto all’Hotel Sicilia di Enna un incontro con Gianni Alemanno, al quale hanno partecipato, secondo gli organizzatori, circa un centinaio di persone tra simpatizzanti dell’allora Movimento Indipendenza, iscritti e referenti dei Comitati territoriali siciliani di Futuro Nazionale. Il Movimento Indipendenza è confluito il 31 marzo 2026 in Futuro Nazionale.

Gli interventi

Ad aprire i lavori è stato Angelo Cucchiara, già coordinatore provinciale di Indipendenza per la provincia di Enna e attuale referente di Futuro Nazionale per il Comitato 461 di Barrafranca. Sono intervenuti anche Adriana Cavasino, già coordinatrice regionale di Indipendenza per la Sicilia occidentale, e l’avvocato Salvo Pace, già coordinatore regionale di Indipendenza per la Sicilia orientale. Ha portato il proprio saluto Salvatore Stefio, ex contractor rapito in Iraq nel 2004 e componente dell’Assemblea nazionale di Futuro Nazionale.

Le dichiarazioni

A concludere l’incontro è stato Gianni Alemanno, che ha illustrato le ragioni della confluenza nel movimento guidato dal generale Roberto Vannacci. Secondo Alemanno, la nuova formazione rappresenta «l’unica novità nel panorama politico degli ultimi anni» e costituisce l’occasione per costruire un polo sovranista.

I temi affrontati

Nel corso dell’iniziativa sono stati affrontati anche i temi del rilancio delle posizioni sovraniste e della destra sociale, oltre alla questione del sovraffollamento delle carceri. Alemanno ha richiamato le condizioni degli istituti penitenziari, già descritte nei suoi “Diari di cella”, definendole «un piccolo Mondo al Contrario».