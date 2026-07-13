Emergenza zanzare a Pergusa, residenti e imprenditori: “Danni per la stagione estiva”

La massiccia presenza di zanzare tigre nell’area di Pergusa continua a suscitare preoccupazione tra residenti e operatori economici. A denunciarlo è un cittadino della zona, che attraverso un intervento pubblico richiama l’attenzione sulle ripercussioni che il fenomeno starebbe provocando durante la stagione estiva.

I danni

Secondo la segnalazione, la diffusione degli insetti starebbe incidendo negativamente sulle attività ricettive e della ristorazione, con disagi per clienti, turisti e lavoratori. Molti esercenti avrebbero cercato di fronteggiare il problema con interventi autonomi, ritenuti però insufficienti a contenere la situazione.

Il residente evidenzia inoltre il rischio di pesanti ricadute economiche per le imprese del territorio, in un periodo considerato cruciale per il comparto turistico. Alla questione economica si affiancherebbero, secondo quanto riferito, anche preoccupazioni legate ai possibili profili sanitari, sia per la popolazione sia per gli animali, chiedendo che il fenomeno venga monitorato e valutato dagli enti competenti sotto il profilo della salute pubblica e veterinaria.

La conferenza stampa al Comune

Intanto, il Comune di Enna ha convocato per oggi, alle ore 12, una conferenza stampa a Palazzo di Città, nella stanza del sindaco, per illustrare le azioni di emergenza intraprese per fronteggiare la situazione e contenere la proliferazione delle zanzare tigre nell’area di Pergusa.

Nel suo intervento, il residente auspica una risposta tempestiva da parte delle istituzioni, ritenendo la gestione dell’emergenza una priorità per la tutela della comunità e delle attività economiche locali.