Nazione Futura, nasce a Regalbuto il primo circolo dell’Ennese

Nasce a Regalbuto il primo circolo della provincia di Enna di Nazione Futura, associazione culturale fondata nel 2017 e presieduta da Francesco Giubilei. Il coordinamento del nuovo circolo è stato affidato a Massimiliano Vitale, promotore dell’iniziativa.

Le dichiarazioni

In una nota, il presidente Francesco Giubilei e il responsabile territoriale per la Sicilia, Salvo Monciino, definiscono l’apertura del circolo «un passaggio significativo» per l’attività dell’associazione nell’Isola e annunciano la costituzione di altri circoli nell’Ennese nelle prossime settimane. «Vogliamo costruire comunità, diffondere idee e riportare il pensiero conservatore al centro del dibattito culturale», affermano nella nota.