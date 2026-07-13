Zanzare tigre, il sindaco di Enna dispone un piano di disinfestazione: firmata ordinanza

Il sindaco di Enna, Mirello Crisafulli, ha firmato un’ordinanza per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse legate alla zanzara tigre e alla zanzara comune. Il provvedimento dispone un programma straordinario di disinfestazione su tutto il territorio comunale, con interventi programmati ogni due notti secondo un calendario concordato con gli uffici comunali, con validità dell’ordinanza fino al 31 ottobre 2026.

Gli interventi

L’esecuzione del servizio è stata affidata a EcoEnna Servizi S.r.l.: prima di ogni intervento saranno comunicati ai cittadini data, orario, zone interessate, principi attivi utilizzati e precauzioni da osservare.

Il piano operativo

Il sindaco ha convocato un tavolo tecnico con il Libero Consorzio Comunale di Enna, EcoEnna Servizi, l’Asp di Enna e l’Ente Autodromo di Pergusa per definire le modalità operative del piano. Durante i trattamenti i cittadini sono invitati a tenere chiuse porte e finestre, evitare la permanenza nelle aree interessate, ricoverare gli animali domestici e proteggere ortaggi, frutta e alimenti esposti.

Prevenzione e controlli

L’ordinanza prevede inoltre obblighi per proprietari, amministratori e conduttori di aree pubbliche e private, tra cui l’eliminazione dei ristagni d’acqua, la pulizia di cortili, giardini e terrazze, la copertura dei contenitori che possono raccogliere acqua e il trattamento periodico di tombini e pozzetti. La vigilanza è affidata alla Polizia Locale e all’Asp di Enna. Il provvedimento riguarda anche il territorio della Riserva Naturale Speciale di Pergusa, nel rispetto delle competenze del Libero Consorzio Comunale. Le violazioni comportano sanzioni amministrative.

«Abbiamo previsto una lotta integrata alle zanzare, che unisce interventi contro le larve e contro gli insetti adulti a un lavoro costante di prevenzione sul territorio», ha dichiarato il sindaco Mirello Crisafulli, spiegando che il piano nasce dalle segnalazioni dei cittadini e dal coinvolgimento degli enti