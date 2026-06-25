Emergenza acqua nell’Ennese: guasti e lavori urgenti, disagi a Valguarnera e Regalbuto

Ancora problemi nell’erogazione idrica in provincia di Enna, proprio mentre le temperature elevate stanno mettendo a dura prova famiglie e attività produttive. Acquaenna ha comunicato nelle scorse ore due interventi che comporteranno significativi disagi per gli utenti di Valguarnera e Regalbuto, con possibili ripercussioni soprattutto per le fasce più fragili della popolazione.

La situazione a Valguarnera

La situazione più delicata riguarda il territorio di Valguarnera, dove un guasto verificatosi presso il campo pozzi Rossomanno ha reso necessaria una riduzione dell’approvvigionamento idrico. Secondo quanto reso noto dal gestore, a partire dalle ore 7 di oggi, 25 giugno, e per le successive 48 ore, potranno registrarsi disservizi nelle contrade Cafeci, Rossomanno e Mandrascate.

La notizia è stata rilanciata anche dal sindaco di Valguarnera, Carmen Cutrona, che attraverso i propri canali social ha informato la cittadinanza sull’interruzione e sulle possibili conseguenze per le utenze interessate.

Regalbuto

Non va meglio a Regalbuto, dove Acquaenna ha annunciato un intervento urgente e indifferibile sulla condotta di adduzione della stazione di pompaggio “Sisto”. Anche in questo caso i lavori sono partiti alle 7 del mattino di oggi e comporteranno disagi nell’erogazione dell’acqua per le successive 24 ore.

I problemi arrivano in un periodo particolarmente critico. Le alte temperature di questi giorni aumentano infatti il fabbisogno idrico delle famiglie e rendono ancora più pesanti eventuali riduzioni o interruzioni del servizio. La preoccupazione riguarda soprattutto anziani, persone con patologie, bambini e nuclei familiari che potrebbero trovarsi in difficoltà in assenza di una regolare disponibilità d’acqua nelle abitazioni. Non mancano inoltre le possibili ripercussioni sulle attività commerciali e sui servizi che, soprattutto nella stagione estiva, registrano un maggiore consumo idrico.