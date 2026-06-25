Spettacoli, rilascio delle licenze ai Comuni, sindaco di Valguarnera: “Ridurre tempi di attesa”

Le competenze per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni relative a spettacoli e manifestazioni pubbliche passano dalla Questura ai Comuni in seguito alle recenti disposizioni normative. Il tema è stato al centro di un incontro tra l’amministrazione comunale di Valguarnera e il Commissariato di Polizia di Piazza Armerina.

Alla riunione hanno partecipato il dirigente del Commissariato, Salvatore Salerno, e il personale dell’ufficio, con cui sono state approfondite le procedure amministrative e gli aspetti legati ai controlli e alla sicurezza.

L’iniziativa del sindaco

L’iniziativa, promossa dal sindaco Carmen Cutrona, è stata finalizzata a definire modalità operative e competenze connesse al nuovo assetto autorizzativo, con particolare attenzione agli eventi pubblici in vista della stagione estiva.

L’amministrazione comunale ha annunciato che nei prossimi giorni saranno pubblicate sul sito istituzionale le indicazioni operative per la presentazione delle istanze e un vademecum destinato a cittadini, associazioni e operatori del settore. Secondo il Comune, l’obiettivo è garantire maggiore chiarezza nelle procedure e ridurre i tempi necessari per il rilascio delle autorizzazioni