Estate a Troina, al via i servizi di controllo notturni: focus su sicurezza, viabilità e movida

Servizi serali e notturni per rafforzare il controllo del territorio durante i mesi estivi. Lo rende noto il sindaco di Troina, Alfio Giachino, annunciando l’avvio di un piano straordinario della Polizia Municipale che affiancherà le ordinarie attività del Corpo.

L’iniziativa nasce in concomitanza con l’intensificarsi delle manifestazioni estive in programma nel centro ennese. Secondo quanto comunicato dal primo cittadino, nel corso della stagione sono previsti oltre 50 eventi che richiederanno il supporto operativo degli agenti sia sotto il profilo della viabilità sia per le attività di vigilanza e sicurezza urbana.

Particolare attenzione sarà rivolta alle aree maggiormente frequentate nelle ore serali e notturne, con l’obiettivo di prevenire comportamenti che possano compromettere la sicurezza pubblica e contrastare fenomeni riconducibili alla cosiddetta “movida selvaggia”.

Più controlli su strade e spazi pubblici

Nel periodo estivo, sottolinea il sindaco nella nota, aumenta la presenza di pedoni, ciclisti, motociclisti e automobilisti sulle strade cittadine, rendendo necessario un rafforzamento delle attività di controllo.

«È giusto stare fuori e divertirsi, ma è altrettanto giusto farlo in sicurezza e nel rispetto delle regole», afferma Giachino, evidenziando come i nuovi servizi siano finalizzati a garantire una maggiore tutela della circolazione stradale e della vivibilità degli spazi pubblici.

Il sindaco ha inoltre rivolto un ringraziamento agli operatori della Polizia Municipale che hanno aderito all’iniziativa. «Pur essendo in numero ridotto, hanno accettato con spirito di collaborazione di farsi carico anche di questo ulteriore servizio», ha dichiarato. I controlli proseguiranno per tutta la stagione estiva in concomitanza con il calendario degli eventi programmati dall’amministrazione comunale.