Valguarnera, nasce il gruppo consiliare Grande Sicilia-Mpa: D’Angelo capogruppo

Si riorganizzano gli equilibri politici all’interno del Consiglio comunale di Valguarnera Caropepe, dove i consiglieri Filippa D’Angelo e Vincenzo Litteri hanno ufficializzato la costituzione del gruppo consiliare “Grande Sicilia – MPA”. La comunicazione è stata resa nota dagli stessi esponenti politici, che collocano la nuova esperienza nell’ambito del progetto promosso da Grande Sicilia e dal Movimento per l’Autonomia.

Contestualmente alla nascita del gruppo è stata definita anche la struttura organizzativa interna: Filippa D’Angelo è stata designata capogruppo, mentre Vincenzo Litteri ricoprirà il ruolo di vicecapogruppo.

La nascita del gruppo

In una nota, i due consiglieri spiegano che l’adesione a Grande Sicilia-MPA rappresenta una scelta maturata sulla base della condivisione di programmi e obiettivi politici legati ai temi dell’autonomia, del rafforzamento delle comunità locali e della valorizzazione del territorio. D’Angelo e Litteri hanno inoltre rivolto un ringraziamento ai vertici regionali, provinciali e locali del Movimento per l’Autonomia e di Grande Sicilia per la fiducia accordata e per l’ingresso nel progetto politico.

La costituzione del gruppo rafforza la presenza della formazione autonomista nel territorio ennese e segna una nuova collocazione politica dei due consiglieri all’interno dell’assemblea cittadina.

Il ruolo all’opposizione

Pur sedendo tra i banchi dell’opposizione, il nuovo gruppo annuncia un’attività improntata al confronto istituzionale e al controllo dell’azione amministrativa. Tra le priorità indicate figurano i temi della trasparenza, della legalità, della partecipazione e della tutela degli interessi della comunità locale, con particolare attenzione alle prospettive di sviluppo sociale, economico e culturale del territorio.

“Saremo un’opposizione vigile, coerente e propositiva, pronta a sostenere ogni iniziativa utile alla comunità e a esercitare con fermezza il ruolo di controllo politico-amministrativo nell’esclusivo interesse dei cittadini”, affermano D’Angelo e Litteri, delineando l’impostazione che il gruppo intende seguire nella nuova fase consiliare.