A19, incidente tra due auto in galleria: code nel tratto ennese in direzione Catania

Traffico rallentato e code sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” a causa di un incidente avvenuto all’interno della galleria Cappuccini, nel territorio comunale di Calascibetta, lungo la carreggiata in direzione Catania. Lo scontro ha coinvolto due automobili.

I soccorsi

Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia Stradale per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.