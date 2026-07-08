Alemanno ad Enna per presentare il progetto politico con Futuro Nazionale

Gianni Alemanno sarà a Enna sabato 11 luglio per un incontro con iscritti, simpatizzanti e sostenitori. L’appuntamento è in programma alle 10.30 all’Hotel Sicilia, in piazza Napoleone Colajanni. L’iniziativa rientra in una giornata che vedrà l’ex ministro impegnato anche in un secondo appuntamento a Catania.

Al centro il progetto politico

Nel corso dell’incontro di Enna, Alemanno illustrerà, secondo quanto annunciato dagli organizzatori, le ragioni della confluenza del Movimento Indipendenza all’interno di Futuro Nazionale, il movimento guidato dal generale Roberto Vannacci, soffermandosi sulle prospettive del nuovo soggetto politico e sul progetto di una destra sociale. Nel pomeriggio Alemanno sarà a Catania, dove alle 16.30 incontrerà la stampa prima dell’iniziativa pubblica prevista alle 17 all’Airone City Hotel.