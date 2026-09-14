Madonna di Fatima, la statua pellegrina sarà a Valguarnera dal 27 settembre

La statua della Madonna Pellegrina di Fatima sarà ospitata a Valguarnera dal 27 settembre al 4 ottobre 2026, nella parrocchia San Francesco di Paola. L’arrivo è previsto nell’ambito del Novenario dedicato alla Madonna di Fatima e sarà accompagnato da celebrazioni, momenti di preghiera e catechesi mariane.

L’iniziativa è stata promossa dalla comunità parrocchiale e, secondo quanto riferito dagli organizzatori, ha ottenuto il via libera del Santuario di Fatima e l’assenso del vescovo della diocesi.

La statua a Valguarnera

L’idea di portare a Valguarnera la statua della Madonna Pellegrina sarebbe nata alla fine dello scorso ottobre. Il promotore dell’iniziativa ha spiegato di aver preso contatti con la responsabile nazionale dell’organizzazione mondiale della Madonna di Fatima, che lo avrebbe successivamente messo in relazione con don Vittorio De Paoli, sacerdote della Diocesi di Milano e referente del Santuario di Fatima per l’Italia.

Sarà don De Paoli, secondo il programma annunciato, ad accompagnare la statua a Valguarnera e a tenere alcune catechesi mariane nel corso della settimana di permanenza.

La richiesta di ospitare il simulacro è stata inoltre inoltrata direttamente al Santuario di Fatima in Portogallo, che avrebbe concesso l’autorizzazione.

Una settimana di preghiera

Dal 27 settembre al 4 ottobre sono previste giornate dedicate alla preghiera e alla devozione mariana. Per la comunità di Valguarnera si tratta di un appuntamento presentato dagli organizzatori come un evento particolare, destinato a richiamare fedeli anche dalle realtà vicine.

La celebrazione conclusiva della festa della Madonna di Fatima è invece prevista per domenica 11 ottobre. Alle 18 sarà celebrata la Santa Messa, cui seguirà la processione.

Le date distinguono quindi la permanenza della statua in parrocchia, prevista fino al 4 ottobre, dagli appuntamenti conclusivi della festa, fissati per l’11 ottobre.

Il precedente di San Giovanni Rotondo

Alla statua della Madonna di Fatima è legato anche un episodio della storia di Padre Pio. Nel 1959 il simulacro arrivò a San Giovanni Rotondo durante una peregrinazione in Italia, mentre il frate cappuccino era gravemente malato di pleurite.

Padre Pio, secondo la tradizione legata all’episodio, attribuì alla Madonna di Fatima il proprio improvviso ristabilimento. La documentazione relativa alla vicenda riporta dunque il legame tra la presenza della statua e la guarigione del religioso, senza che questo venga presentato come un dato medico o scientifico sulla natura dell’evento.

Il ritorno a Fatima

Al termine della permanenza a Valguarnera, il programma prevede il successivo rientro della statua in Portogallo. Secondo quanto riferito dagli organizzatori, il viaggio di ritorno a Fatima è previsto dal 27 al 31 ottobre e sarà effettuato dal promotore dell’iniziativa insieme a 45 parrocchiani.

Sarà il Santuario di Fatima, attraverso le proprie autorizzazioni e comunicazioni ufficiali, a definire il percorso e le modalità di permanenza del simulacro al di fuori del Portogallo.