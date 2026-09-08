Tragedia domenica fra Enna e Valguarnera

Strazio, commozione ed incredulità per l’immane tragedia che domenica scorsa ha coloito la cimunità di Valguernera.

Cosa è accaduto

Una giovane studentessa di 23 anni è morta al culmine di quella che sembrava una normale domenica. La giovane che frequentava la facoltà di Medicina ad Enna, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe tolta la vita all’interno del poligono di Pergusa.

La ragazza, che in quel momento si trovava in compagnia dei genitori, avrebbe partecipato ad una gara. Uscita dalla struttura avrebbe manifestato ai genitori il desiderio di rientravi per un ultimo tiro. Tiro risultatole fatale. La ragazza, sempre secondo le prime ricostruzioni, anziché puntare sull’obiettivo avrebbe girato l’arma contro sé stessa, rimanendo uccisa sul colpo.

L’intervento delle forze dell’ordine

Sul posto, subito dopo, la Polizia di Stato di Enna con il nucleo della scientifica che ha effettuato i rilievi del caso. Al momento nessuna ipotesi è esclusa pur prevalendo quella del drammatico suicidio

Tanta commozione a Valguarnera, per questa giovane vita spezzata nel giro di un’istante. Tantissimi i commenti sui social, accompagnati da profonda commozione e vicinanza alla famiglia. Anche la sindaca Carmen Cutrona, attualmente fuori sede, ha voluto intervenire: “ho appreso la tristissima notizia che ha colpito la comunità – ha detto-, il mio pensiero in questo momento va ad una persona che apprezzo per le doti e le qualità ed a cui voglio bene. Provo una tristezza immensa. Anche se al momento per qualche giorno mi trovo lontana da Valguarnera, vi sono accanto con il cuore ed il pensiero. Tutta l’amministrazione comunale si stringe tristemente alla famiglia per l’accaduto “.