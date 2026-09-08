Eneide 2026, sabato 12 lo spettacolo debutta nella Villa romana del Casale

Carmelo Nicotra, direttore del Parco Archeologico, “Invitiamo tutti ad assistere alle rappresentazioni, nella location straordinaria del peristilio ovoidale, per vivere tutti insieme il Mito”. Ettore Messina, vicesindaco di Piazza Armerina, ha voluto sottolineare la qualità di quest’Eneide ricordando che i produttori di Buongiorno Sicilia sono gli stessi dell’Inferno di Dante rappresentato anni fa nel Castello Aragonese: “un altro grande evento che si realizza dopo che, puntando sugli eventi culturali, abbiamo portato nel nostro territorio in un mese oltre centomila visitatori”. In vista della prima rappresentazione, il regista Angelo D’Agosta sta lavorando con gli attori sull’ambiente: la straordinaria cornice del Sito Unesco influenza, infatti, la narrazione e “La forza dei classici è quella di parlare agli uomini di tutti i tempi”. Sold out la giornata di sabato, per domenica sono ancora disponibili on line su Boxoffice Sicilia i biglietti dello spettacolo, che consentono anche la visita, tra le 20 e le 20,45, a uno dei complessi archeologici più celebri del Mediterraneo, artisticamente illuminato.





“Il 12 e 13 settembre, nel peristilio ovoidale, avremo la rappresentazione di Eneide, il mito che rivive nella Villa Romana del Casale, che non è solo un luogo da visitare, ma da vivere”.

Lo ha sottolineato Carmelo Nicotra, direttore del Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale, parlando dello spettacolo prodotto da Buongiorno Sicilia che, tratto dai dodici libri dell’opera di Publio Virgilio Marone, per la sua riscrittura improntata all’attualità, già lo scorso anno aveva avuto un considerevole successo nelle Terme della Rotonda di Catania.

Ora, il lavoro teatrale diretto e interpretato da Angelo D’Agosta, si appresta a debuttare nel sito Patrimonio Unesco, grazie anche alla volontà del Parco Archeologico.

“Infatti – ha sottolineato Nicotra – è da due anni che abbiamo reso disponibile il peristilio ovoidale per ogni genere di evento e quello quadrangolare per i cosiddetti Peristili Letterari. Invitiamo dunque tutti a venirci a trovare, ad assistere agli spettacoli, in questa location straordinaria, per vivere tutti insieme, con l’Eneide, la Villa romana e il Mito”.

La Villa romana del Casale, realizzata nel quarto secolo dopo Cristo, diventerà dunque palcoscenico per una vicenda svoltasi intorno al 1200 avanti Cristo e scritta da Virgilio nel primo secolo avanti Cristo.

Molto soddisfatto dell’iniziativa anche Ettore Messina, vicesindaco e assessore alla Cultura di Piazza Armerina, che considera quest’Eneide “un altro grande evento che si realizza anche grazie alla collaborazione tra la città e il Parco archeologico della Villa Romana del Casale e che, oltre allo spettacolo, consentirà anche la visita notturna del sito”.

“Ricordo a tutti – ha poi aggiunto Messina, per sottolineare la qualità di quest’Eneide di Buongiorno Sicilia – che la produzione è la stessa dell’Inferno di Dante rappresentato qualche anno fa nel Castello Aragonese di Piazza Armerina con un grande valore culturale e un grande successo di pubblico”.

In vista del debutto – la serata di sabato è già sold out, ma sono ancora disponibili on line su Boxoffice Sicilia i biglietti per lo spettacolo di domenica – il regista Angelo D’Agosta, come si conviene per gli spettacoli teatrali site specific, sta lavorando sull’ambiente in cui il testo sarà recitato. La straordinaria cornice del Sito Unesco, luogo di Storia e di Mito a un tempo, influenza infatti la narrazione.

“La forza dei classici – ha spiegato al proposito D’Agosta – è quella di parlare agli uomini di tutti i tempi e nella riscrittura di Giuseppe Lazzaro Danzuso, emerge ancor più forte questo aspetto. Difatti, con la Compagnia, abbiamo l’occasione di discutere su quanto sta avvenendo, sulla moltitudine di guerre attorno a noi. E probabilmente questo di far riflettere è il compito fondamentale del Teatro, in ogni tempo”.

A dar vita, sabato 12 e domenica 13 settembre, all’Eneide, saranno lo stesso Angelo D’Agosta, nei panni di Enea, Davide Sbrogiò (Publio Virgilio Marone), Lorenza Denaro (Didone, regina di Cartagine) e Giovanna Mangiù (Camilla), mentre Andrea Balsamo, autore delle musiche, le eseguirà dal vivo. A firmare costumi, maschere e oggetti scenici è Riccardo Cappello, regista assistente è Agnese Failla, scenografi costruttori sono Cinzia Puglisi e Silver Ruggeri e assistente tecnico è Federico D’Agosta.

Il vicesindaco Messina , sottolineando come la Villa romana del Casale sia “punto di riferimento e attrattore anche per un turismo regionale che può scegliere il nostro territorio per eventi di grande spessore culturale” ha ribadito come nel prezzo del biglietto per lo spettacolo sia compresa la visita notturna – tra le 20 e le 20,45 visto che lo spettacolo comincia alle 21 – a questo che è uno dei complessi archeologici più celebri del Mediterraneo, recentemente arricchito da un intervento di illuminazione artistica.

“Quest’Eneide – ha concluso – rappresenta il clou una stagione culturale di grande richiamo. La nostra è l’unica provincia siciliana non bagnata dal mare, così, per attirare i visitatori abbiamo puntato sugli eventi culturali portando a Piazza Armerina con 35 eventi in un mese, dal primo al 31 d’agosto, oltre centomila visitatori”.

L’appeal di Eneide, infine, è confermato dal sold out di sabato e dalla velocità con cui sta procedendo la prevendita on line anche della serata domenica. Per l’acquisto dei biglietti (16,50 euro compresa la visita notturna alla Villa del Casale), il link di Boxoffice Sicilia cui collegarsi è

https://www.ctbox.it/C27/6233/Content.aspx/Eventi/Teatro/%22ENEIDE_-_gli_Dei_%2C_gli_Eroi%2C_le_Guerre_Infinite%22_12_09_2026?adv=6235

Di Eneide e delle attività collegate al Progetto Alkantia, si parlerà anche sui profili social realizzati in partnership con l’agenzia di comunicazione Industria01 (https://www.facebook.com/alkantia/ – https://www.instagram.com/alkantia_/)

DIDASCALIE

a – Da sinistra, Andrea Balsamo, Davide Sbrogiò, Lorenza Denaro, Angelo D’Agosta e Giovanna Mangiù

b – Carmelo Nicotra, direttore del Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale

c – Ettore Messina, vicesindaco e assessore alla Cultura di Piazza Armerina

d – Angelo D’Agosta, regista e interprete anche di questa edizione di Eneide

e – Una intensa espressione di Giovanna Mangiù, che interpreta Camilla







