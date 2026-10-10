La Madonna di Fatima resta a Valguarnera fino a martedì, parroco: “E’ un dono”

La statua della Madonna di Fatima, per chi vorrà visitarla, si trova ancora presso la Chiesa di San Francesco sino a martedì 13 ottobre alle 18. La madonna pellegrina che doveva partire lunedì scorso alla volta del Portogallo e che è stata visitata da migliaia di fedeli provenienti da ogni parte della Sicilia non è potuta partire da Valguarnera per alcuni imprevisti, per cui dopo la consultazione avvenuta con il Santuario di Fatima e la diocesi di Piazza Armerina è stato deciso di custodire ancora per qualche giorno l’immagine in Chiesa per l’esposizione.

Padre Salvatore Cumia

Ad annunciarlo Padre Salvatore Cumia, parroco della Chiesa, il quale – attraverso una nota- ha detto: “Accogliamo dunque con gioia questo dono speciale e continuiamo a vivere con fede e devozione la Sua presenza nella nostra comunità”.