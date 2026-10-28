Ex Pascoli, Greco attacca Dipietro: “Una scelta scellerata”

E’ sceso dallo scranno della presidenza del Consiglio per indossare i panni del consigliere ed attaccare l’amministrazione Dipietro, accusata del fallimento dell’accordo tra il Comune e la Kore per il trasferimento degli studenti universitari nell’ex scuola Pascoli. Marco Greco ha ribadito la necessità di riportare studentesse e studenti universitari a Enna Alta, definendola una priorità politica condivisa anche al di là degli schieramenti. Ma contesta la scelta dell’ex Pascoli, sulla quale, sostiene, aveva già espresso perplessità durante la precedente consiliatura.

«A mio modo di vedere, pur essendo assolutamente giusto lavorare per portare una facoltà ad Enna Alta, manifestai dubbi sul fatto che il luogo indicato fosse la Pascoli», ha ricordato, sottolineando anche il sacrificio che avrebbe comportato per una scuola.

“Scelta scellerata”

Secondo Greco, si è trattata di una “scelta a mio avviso scellerata ed io lo dissi anche all’epoca: manifestai dubbi sul fatto che il luogo indicato fosse la Pascoli, perché è chiaro a tutti che quello non è un luogo idoneo ad ospitare una facoltà e soprattutto avremmo sacrificato una scuola. Io purtroppo però oggi non posso rispondere degli errori di un’amministrazione di cui non facevo parte”.

Per Greco, la rinuncia della Kore dimostrerebbe i limiti di una gestione che non avrebbe considerato adeguatamente la fattibilità concreta del progetto. «Le cose devono avere le gambe per camminare», ha affermato, sostenendo che l’obiettivo di portare universitari a Enna Alta resta valido, ma deve essere perseguito con modalità diverse.