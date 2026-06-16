Enna, salta il plenum per l’assenza di De Rose: giurano solo i consiglieri, seduta rinviata

La prima seduta del Consiglio comunale di Enna si è chiusa nel tempo stretto dei giuramenti. Dei 24 consiglieri eletti, ne hanno prestato giuramento 23: assente Ezio De Rose, candidato sindaco sconfitto alle amministrative del 25 maggio. Un’assenza che ha pesato sull’andamento dei lavori.

La circolare che blocca tutti gli altri punti

A presiedere la seduta è stato Marco Greco, consigliere anziano in quanto più votato alle elezioni, che ha invocato una circolare della Regione siciliana: senza il plenum, i lavori non possono proseguire oltre il giuramento. Congelati, quindi, tutti gli altri punti all’ordine del giorno.

Giuramento sindaco ed elezione del presidente dell’aula

Saltano così l’esame dei requisiti di eleggibilità e candidabilità dei consiglieri — con la verifica delle eventuali incompatibilità — e, soprattutto, il giuramento ufficiale del sindaco Mirello Crisafulli e la comunicazione della composizione della giunta comunale. Rinviati anche l’elezione del presidente e del vicepresidente del Consiglio e la nomina della Commissione elettorale comunale: adempimenti che segnano, di norma, la piena operatività dell’assemblea.

Greco ha tuttavia precisato che l’attività di ordinaria amministrazione del Consiglio non si fermerà, garantendo la continuità degli uffici in attesa della prossima convocazione.