Maltempo nell’Ennese, pioggia nell’area del Dittaino

Un’ondata di maltempo improvvisa ha colpito con forza il territorio ennese, confermando la tendenza di un’estate sempre più caratterizzata da estremi climatici e dal rapido alternarsi di caldo intenso e nubifragi lampo.

Cosa è accaduto

Come evidenziato dai dati e dalle rilevazioni dei siti specializzati, tra cui il Centro meteorologico di Piazza Armerina, le precipitazioni più violente si sono abbattute in particolare nella zona del Dittaino. La pioggia battente ha provocato rapidi allagamenti e disagi alla circolazione stradale, mettendo a dura prova la viabilità e cogliendo di sorpresa gli automobilisti in transito, costretti a fare i conti con carreggiate trasformate in brevi torrenti e accumuli d’acqua improvvisi.



Il quadro in Sicilia