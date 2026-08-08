Maltempo nell’Ennese, pioggia nell’area del Dittaino
Agira - 08/08/2026
Un’ondata di maltempo improvvisa ha colpito con forza il territorio ennese, confermando la tendenza di un’estate sempre più caratterizzata da estremi climatici e dal rapido alternarsi di caldo intenso e nubifragi lampo.
Cosa è accaduto
Come evidenziato dai dati e dalle rilevazioni dei siti specializzati, tra cui il Centro meteorologico di Piazza Armerina, le precipitazioni più violente si sono abbattute in particolare nella zona del Dittaino. La pioggia battente ha provocato rapidi allagamenti e disagi alla circolazione stradale, mettendo a dura prova la viabilità e cogliendo di sorpresa gli automobilisti in transito, costretti a fare i conti con carreggiate trasformate in brevi torrenti e accumuli d’acqua improvvisi.
Il quadro in Sicilia
Se l’Ennese ha dovuto fare i conti con i colpi di coda di un’instabilità atmosferica localmente violenta, il bilancio generale sulla Sicilia restituisce ora uno scenario ben diverso, dominato dal ritorno alla stabilità.
Su gran parte del territorio regionale è tornato a impernare un campo di alte pressioni che garantisce cieli sereni, tempo asciutto e ampie previste schiarite. Le temperature, tuttavia, continuano a mantenersi su livelli pienamente estivi, con picchi massimi che toccano localmente i 36°C e un clima afoso e soleggiato che avvolge le coste e l’entroterra.