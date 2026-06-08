Il caso della vicepresidenza a Vasapollo, De Rose: “Spetta all’opposizione ma gestiranno tutto loro”

Il primo Consiglio comunale è fissato per il 16 giugno alle 17. In quell’occasione, si procederà verso l’elezione del presidente e del vicepresidente dell’aula. Le indiscrezioni danno Marco Greco sullo scranno più alto – in ogni caso come consigliere più eletto guiderà la prima seduta – mentre come vice il nome che circola è quello di Rosario Vasapollo, ex assessore dell’amministrazione Dipietro, che, alle elezioni del 24 e del 25 maggio ha deciso di stare dalla parte della coalizione del Barone rosso,

De Rose parla a ViviEnna

Insomma, non ci sarebbe spazio per l’opposizione, che ha numeri risicati e potrebbe rivendicare anche il rispetto dello Statuto. Sulla questione, ViviEnna ha sentito il parere di Ezio De Rose, candidato a sindaco sconfitto da Mirello Crisafulli, che siede sui banchi del Consiglio.

Senta, ma la vicepresidenza toccherebbe all’opposizione?

Come prassi, la vicepresidenza spetterebbe all’opposizione, ricordo anche che negli anni scorsi ci furono degli epiloghi equivoci. L’ultimo caso è quello di Noemi Fiammetta.

Che accadrà?

Detto questo, le forze che hanno vinto le amministrative hanno una maggioranza schiacciante, possono decidere liberamente.

Ma lei che idea s’è fatta?

Più corretto sarebbe stato da parte loro aprire all’opposizione, chiedendo di indicare la vicepresidenza ma non è stato fatto, per cui ritengo che vogliano gestire la vicenda per conto loro.