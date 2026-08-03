Liceo Colajanni-Farinato, concluso il progetto su mutualità e welfare: coinvolti 26 studenti

Si è concluso con un bilancio positivo il progetto di Formazione Scuola Lavoro (FSL, ex PCTO) che ha coinvolto 26 studenti delle classi terze, sezione A a indirizzo tradizionale e sezione E a indirizzo Economico-Sociale, del Liceo delle Scienze Umane “N. Colajanni-P. Farinato” di Enna. L’iniziativa, realizzata in convenzione con Mutua MBA e in collaborazione con Banca delle Visite ETS, rappresenta la prima esperienza di questo tipo realizzata in Sicilia su un percorso dedicato alla mutualità, alla solidarietà e al welfare.

Il progetto, sviluppato tra aprile e luglio per un totale di 25 ore, ha alternato lezioni teoriche, attività pratiche e momenti di progettazione con l’obiettivo di avvicinare gli studenti ai temi della cittadinanza attiva e fornire competenze utili anche per il futuro ingresso nel mondo del lavoro.

Dalla storia del welfare ai colloqui di lavoro

Sotto la guida della tutor formativa di Mutua MBA e referente locale di Banca delle Visite ETS, Luisa Nasello, gli studenti hanno approfondito l’evoluzione del mutuo soccorso, dalla Rivoluzione Industriale fino all’attuale sistema di welfare italiano, affrontando anche il ruolo dei fondi sanitari integrativi, i principi costituzionali legati alla tutela della salute e il valore della solidarietà sociale.

Accanto alla parte teorica, il percorso ha previsto laboratori pratici e una visita all’ufficio Mutua MBA di Enna, dove gli studenti hanno partecipato a simulazioni dedicate alla promozione mutualistica e hanno lavorato sullo sviluppo delle competenze trasversali. Tra le attività proposte anche esercitazioni per la stesura del curriculum vitae secondo il formato europeo, la preparazione della lettera di presentazione e simulazioni di colloqui di lavoro orientati al Terzo Settore.

Progetti per il territorio e cultura della solidarietà

Nella fase conclusiva del percorso i partecipanti hanno elaborato progetti di “welfare di prossimità”, pensati per essere presentati alle amministrazioni comunali e regionali con l’obiettivo di promuovere interventi a sostegno dell’economia sociale.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla conoscenza di Banca delle Visite ETS, il circuito solidale che consente di offrire visite specialistiche e prestazioni sanitarie gratuite a persone in condizioni di difficoltà economica, applicando al settore sanitario il principio del “caffè sospeso”. L’iniziativa è stata presentata agli studenti come esempio concreto di mutualità e sostegno alle fasce più fragili della popolazione.

Il coinvolgimento della scuola

L’attività è stata seguita dalla dirigente scolastica Maria Silvia Messina, dalla funzione strumentale FSL Silvana Sutera, dal tutor scolastico Samuel Leanza e dalla docente Lucia Cirrito, che hanno accompagnato gli studenti durante tutte le fasi del progetto.

Secondo Luisa Nasello, il percorso ha permesso ai ragazzi di conoscere la storia e i valori del mutuo soccorso e di acquisire maggiore consapevolezza sui temi della solidarietà e del welfare. Silvana Sutera ha invece sottolineato come il progetto si inserisca pienamente nell’offerta formativa dell’istituto, integrando educazione civica, competenze sociali e preparazione al mondo del lavoro.

L’iniziativa punta a rappresentare un modello replicabile anche in altri istituti scolastici dell’Isola, valorizzando il ruolo del Terzo Settore nella formazione dei giovani e nella diffusione della cultura della partecipazione e della solidarietà.