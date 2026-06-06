Liceo musicale Colajanni-Farinato, trionfo in Campania: 9 primi premi e 2 vittorie nei concorsi

Si è conclusa con risultati di rilievo la tournée in Campania del Liceo Musicale “Colajanni-Farinato” di Enna, diretto dalla dirigente scolastica Maria Silvia Messina. Un’esperienza che ha visto studenti e docenti protagonisti di una settimana intensa tra concerti, concorsi e incontri con importanti realtà musicali del territorio.

L’iniziativa, realizzata con il patrocinio della Regione Siciliana, rientra in un percorso ormai consolidato che negli anni ha portato il liceo ennese a esibirsi in diverse regioni italiane, promuovendo la crescita artistica degli studenti e la valorizzazione della cultura musicale siciliana.

Tra gli appuntamenti più significativi figurano il concerto al Liceo Musicale di Torre Annunziata, culminato in una performance condivisa con gli studenti campani, e l’esibizione al roof garden dell’Hotel dei Congressi di Castellammare di Stabia, particolarmente apprezzata dal pubblico italiano e straniero presente.

Nove primi premi e doppio successo nei concorsi

La tournée ha avuto il suo momento più prestigioso nella partecipazione alla 28ª edizione del Concorso Internazionale “Napoli Nova” e al Festival-Concorso dedicato a Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, svoltosi a Nola sotto la direzione artistica del maestro Angelo Caldarelli.

L’Orchestra del Liceo Musicale “Colajanni-Farinato” ha conquistato il primo premio in entrambe le competizioni, mentre numerosi riconoscimenti sono stati assegnati anche a solisti e formazioni cameristiche.

Nel complesso, gli studenti hanno ottenuto nove primi premi, sette secondi premi e cinque terzi premi, confermando l’elevato livello della preparazione musicale offerta dall’istituto.

Gli studenti sono stati accompagnati dalla referente del Liceo Musicale Giovanna Fussone e dai docenti Gianmario Baleno, Luigi Bevilacqua, Pietro D’Amico e Katia Giuffrida. L’esperienza ha rappresentato non soltanto un’importante occasione di crescita artistica, ma anche un momento di confronto umano e culturale, consolidando il ruolo del Liceo Musicale di Enna tra le realtà d’eccellenza del panorama formativo e musicale siciliano.