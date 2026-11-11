Fondi su eventi estivi, Greco a De Rose: “Risposta spetta all’Amministrazione”

«Le doglianze diramate a mezzo stampa sono, per quanto di mia competenza, rivolte al soggetto sbagliato». È una frase netta quella con cui Marco Greco, presidente del Consiglio comunale di Enna, interviene dopo la presa di posizione del consigliere Ezio De Rose sull’interrogazione relativa ai finanziamenti e ai contributi destinati agli eventi estivi.Greco chiarisce che l’atto presentato da De Rose è un’interrogazione a risposta scritta indirizzata al Sindaco e all’Amministrazione comunale. Non alla Presidenza del Consiglio, che non è quindi il soggetto istituzionalmente chiamato a rispondere.

Interrogazione al Sindaco

«L’interrogazione in questione, nella forma dell’interrogazione a risposta scritta, è rivolta al Sindaco e all’Amministrazione Comunale e non, come erroneamente si potrebbe intendere, alla Presidenza del Consiglio», precisa il presidente.Un chiarimento che riguarda anche le competenze sui tempi della risposta.

“Non ho alcun potere”

«La Presidenza del Consiglio Comunale non ha alcun potere né alcuna competenza in materia di calendarizzazione della risposta», sottolinea Greco.Il presidente, tuttavia, assicura che non mancherà il proprio intervento per favorire un riscontro da parte degli interlocutori istituzionali competenti. «Un impegno al sollecito di una risposta, che assicuro essere già in atto», scrive.Greco conclude ribadendo la propria disponibilità a garantire le prerogative dei consiglieri comunali, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.La palla passa dunque al Sindaco e all’Amministrazione comunale, ai quali spetta fornire i chiarimenti richiesti da De Rose sui finanziamenti degli eventi estivi.