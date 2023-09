Premio Neglia, 5 giorni di musica classica ad Enna

A Enna è tutto pronto per il Concorso internazionale “Francesco Paolo Neglia” riservato a pianisti e cantanti lirici, una pietra miliare nella storia della città e tornato in auge da alcuni anni, dopo una pausa lunga un ventennio.

Il direttore artistico

La direzione artistica dell’evento è stata affidata a Corrado Ratto, pianista di origini genovesi che dal 1986 insegna pianoforte al Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania, e che nel 1990 vinse il primo premio del prestigioso concorso.

Al teatro Garibaldi

Prenderà ufficialmente il via martedì 5 settembre al Teatro Garibaldi di Enna la XXXV edizione del Premio Internazionale intitolato all’illustre musicista e compositore ennese (1874 – 1932) che fece fortuna in Germania nei primi anni del ‘900.

Il sindaco, “premio fortemente voluto”

“La mia amministrazione – commenta il sindaco Dipietro -in questi anni ha fortemente voluto la rinascita di questo importante appuntamento musicale che, in poco tempo, ha recuperato lo spazio e il prestigio che gli sono consoni, restituendo al musicista ennese gli onori che in vita gli furono, almeno in parte, negati”.

Concluse prove eliminatorie

Concluse online le prove eliminatorie, hanno avuto accesso alle semifinali 23 pianisti e 22 cantanti provenienti, oltre che da molti Paesi europei quali Austria, Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Macedonia e Svizzera, anche dalla Corea, dalla Cina, dal Giappone, dagli Usa, dalla Russia e dal Sudafrica.



“Quest’anno nella prova finale – spiega il M° Ratto – la giuria, che come sempre è composta da personalità di riconosciuta fama e professionalità, sarà affiancata da alcuni illustri ospiti tra cui il M° Giovanni Cultrera, Sovrintendente del Teatro Massimo Bellini di Catania, il musicologo e docente Giuseppe Montemagno ed Andrea Estero, musicologo e presidente dell’Associazione nazionale Critici musicali. Altra novità di questa edizione riguarda il vincitore del concorso pianisti che avrà l’opportunità di esibirsi, il prossimo 12 settembre, nella sala concerti “Arturo Benedetti Michelangeli” del Conservatorio Monteverdi di Bolzano”.

Gli eventi collaterali

Quest’anno il Premio Francesco Paolo Neglia è stato arricchito di alcuni particolari eventi, a partire dalla sera di mercoledì 6 settembre (ore 20.30) quando sulle tavole del Teatro Garibaldi si esibiranno le vincitrici della scorsa edizione: la pianista Anna Pavlova (Russia) e la cantante Nina Solodovnikova (Russia).

Il giorno successivo, venerdì 8 settembre (ore 17), il teatro della città ospiterà l’incontro “Vita ed opere del M° Neglia: dialogo con l’autrice”, la presentazione di una pubblicazione della scrittrice Laura Fusaro moderata dal musicologo Giuseppe Montemagno, alla quale parteciperanno, oltre alla stessa autrice, il sindaco di Enna Maurizio Dipietro con Lorenzo Radice e Guido Bragato, rispettivamente Primo cittadino ed Assessore alla cultura di Legnano, città in cui Francesco Paolo Neglia visse a lungo e fondò il Liceo musicale Giuseppe Verdi.

Gli altri spettacoli

La serata proseguirà alle ore 20 con lo spettacolo “Siciliae” della “Camera Ensemble” composto da alcuni studenti e neo laureati del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania – Ornella Brunetto voce; Alessandro Strano piano e arrangiamenti; Giovanni Anastasio, Egle Denaro e Carlotta Cosentino violini; Valeria Strano viola; Alfredo Anastasio e Giulia Strano violoncelli; Francesco Scacco clarinetto; Giuliano Guglielmino oboe – che proporrà una narrazione della Sicilia vista da poeti, cuntisti, scrittori e cantautori attraverso canti, musiche, immagini e parole.

Sabato 9 settembre alle ore 15 avranno inizio le prove finali del Concorso internazionale al termine delle quali saranno decretati i due podi, mentre domenica 10 alle ore 20.30 sarà sempre il Teatro Garibaldi ad ospitare il concerto dei finalisti e la cerimonia di premiazione.

La piazza racconta

In questi stessi giorni ad Enna, inoltre, si inaugurerà il primo step di “La piazza racconta”, un progetto più ampio dedicato ai personaggi illustri a cui Enna ha dato i natali, che prevede l’installazione di “particolari” panchine: le prime due, dedicate ai musicisti e compositori ennesi Francesco Paolo Neglia e Pietro Antonio Coppola, sono già state collocate, in concomitanza con il concorso, davanti l’ingresso del Teatro Garibaldi. A questa installazione seguirà quella di un totem multimediale che aiuterà i visitatori ad approfondire la conoscenza degli autori rappresentati sulle panchine, con diffusione anche sonora.