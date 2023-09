Inizia la settimana della ripartenza delle scuola corsa contro il tempo per la “Città Universitaria”

Il celebre proverbio “Il tempo è denaro” deriva dalla traduzione letterale del modo di dire britannico “Time is money”, usato per indicare che nel corso della vita non bisogna buttare via il tempo inutilmente.

La “Città Universitaria”

Sulla vicenda dell’accordo-quadro sulla “Città Universitaria” è proprio la variabile “tempo” il punto debole, se solo si pensa che il Comune di Enna, che pure ha contribuito nella fase gestazionale a generare l’Università Kore, ha atteso la maggiore età di quest’ultima per porgerle la mano ed invitarla nella zona alta della città. Raggiunto l’agognato accordo-quadro, l’immobile della Pascoli doveva essere concesso in comodato d’uso alla Kore, senza provocare disservizi alla comunità scolastica. In questa direzione, le riunioni consumate col Sindaco Di Pietro sono servite a suggellare questo impegno ed a rispettare il cronoprogramma che prevedeva la consegna dell’immobile alla Kore e il trasferimento della scuola media a partire dall’anno scolastico 2023/2024.

La scuola media Pascoli

Trascorsa tutta l’estate, ed a ridosso dell’inizio dell’anno scolastico, la Kore non ha ancora ricevuto l’immobile e la scuola media Pascoli si sta preparando ad avviare il proprio anno scolastico nei propri locali. Dopo avere consumato, senza fortuna, il tentativo di rintracciare il nuovo dirigente scolastico, abbiamo appreso direttamente dall’assessore comunale alla pubblica istruzione La Porta che la scuola media inizierà l’anno scolastico in sede e che si farà il possibile per mantenere gli impegni assunti con la Kore per la realizzazione della “Città Universitaria”.

La corsa contro il tempo

A questo punto, per non perdere un altro “lunghissimo” anno a causa delle fastidiose lungaggini burocratiche, non è da escludere l’ipotesi che l’immobile in questione possa comunque essere messo nella disponibilità della Kore entro l’anno corrente in modo da consentire alla stessa di fare i lavori di adeguamento strutturale necessari per ospitare l’individuata facoltà. In tale contesto le vacanze natalizie potrebbero essere messe a frutto.

Massimo Greco

