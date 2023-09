Festa di San Cataldo a Gagliano, lettera di papa Francesco

In occasione del decimo anniversario dell’unità pastorale San Cataldo, papa Francesco ha rivolto il suo saluto alla comunità gaglianese, esprimendo un vivo apprezzamento per le lodevoli iniziative parrocchiali realizzate nel contesto delle celebrazioni in onore di San Cataldo.

Lettera di papa Francesco

Nella lettera si legge: “Il pontefice auspica che il fervore apostolico e la testimonianza evangelica del Santo patrono suscitino nei fedeli un rinnovato impegno per edificare una comunità fondata sulla fraternità e sulla comunione attenta agli ultimi e ai più deboli”. Con questi auspici, il santo padre è stato lieto di inviare a padre Pietro Antonio Ruggiero, agli operatori pastorali e ai fedeli tutti, la benedizione apostolica, estesa in particolar modo agli ammalati e ai sofferenti.

Nei giorni scorsi era giunto anche il saluto del ministro Nello Musumeci attraverso un video, con il quale rivolgeva il suo saluto a tutti i cittadini animati da una forte fede per il santo patrono. “Io sono particolarmente legato alla vostra comunità e alla vostra cittadina – ha detto Musumeci -. So quanto è grande il vostro senso di appartenenza a questa festa. In questo particolare giorno voglio essere vicino a voi. Viva Gagliano, viva San Cataldo”.

Valentina La Ferrera