Teatro, i vincitori del premio città di Leonforte, menzione per il carcere di Enna

“De(ath)livery” della Compagnia Teatrale Cercamond di Napoli vince il premio per il miglior spettacolo al “premio nazionale città di Leonforte” sezione teatro e porta a casa anche il premio migliore regia per Andrea Cioffi e migliore Attrice per Sara Guardascione.

La cerimonia

A condurre la cerimonia di premiazione per la sezione teatro nel piazzale dell’Immacolata di Leonforte l’ attrice ennese Lorenza Denaro con ospite la performer e musicista Giovanna D’ Angi. “De(ath)livery” ha convinto la giuria tecnica composta da Walter Amorelli (presidente) organizzatore ed impresario, Andrea Trovato attore e regista, Carmela Buffa Calleo attrice e vocal coach, Lavinia D’Agostino giornalista e critico teatrale, Pietro Ristagno regista ed autore, Sabrina La Ferrara assessore del comune di Leonforte, per il suo essere una black comedy fresca, giovane, dinamica, dal ritmo coinvolgente, figlia dei tempi per il suo mettere in evidenza l’attuale disagio sociale degli Under35 con ironia e leggerezza suscitando più spunti di riflessione.

Il pubblico del “città di Leonoforte” giunto quest’anno alla sua quarantesima edizione, organizzata

dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Piero Livolsi, con il sostegno dell’assessore alla cultura Sabrina La Ferrara con la direzione artistica di Sandro Rossino, ha premiato, assistendo agli spettacoli in

cartellone nel piazzale dell’Immacolata, con l’85% delle preferenze “Nati in bianco e Nero” della compagnia Magaemastema di Catania che incassa anche la menzione speciale della giuria tecnica ed il premio per il miglior allestimento.

Migliore attore

Il premio migliore attore è andato ad Alessandro Giova della compagnia: Compagnia Teatrale Partenze Intelligenti di Roma per lo spettacolo “La notte dell’ultima sigaretta” che vince anche per la sezione miglior attore non protagonista con Antonio Conte.

Menzione speciale per il carcere di Enna

Menzione speciale della Giuria Tecnica è stata, infine, assegnata alla Casa Circondariale Luigi Bodenza di Enna alla direttrice Gabriella Di Franco per credere fortemente nella funzione rieducativa del teatro all’ interno delle carceri. La giuria ha assegnato questa menzione con l’auspicio che questo ed altri

penitenziari possano continuare la loro attività in questa direzione.