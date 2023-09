Il Procuratore di Enna nominato aggiunto a Palermo dal Csm

Il Csm ha nominato Massimo Palmeri, attuale procuratore di Enna, procuratore aggiunto a Palermo. “Sono orgoglioso e lusingato per il voto del Csm – dice Palmeri – La Procura di Palermo è da sempre stata, e a maggior ragione lo è in questo periodo, dopo la cattura del noto latitante, tra i più importanti uffici requirenti d’Italia”. Esordisce così il procuratore di Enna Massimo Palmeri. La nomina arriva settimane dopo la proposta in commissione.

8 anni ad Enna

“Spero di poter mettere presto a disposizione di questo ufficio la mia ultra-quarantennale esperienza e professionalità – prosegue -. Arricchita negli ultimi quasi 8 anni con l’incarico direttivo svolto a Enna”. Palmeri era succeduto alla guida della Procura a Calogero Ferrotti, nel gennaio 2016. In precedenza è stato sostituto procuratore di Trapani, provincia di cui è originario. Ad Enna, dunque, ci sarà un facente funzioni. Tra i papabili, Stefania Leonte, che ha la maggiore anzianità tra i sostituti.