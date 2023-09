Illuminazione strade ad Assoro, sì agli interventi, progetto per lo stadio

La giunta di Assoro ha approvato il progetto per l’installazione di 140 nuovi corpi illuminati per servire lei via di accesso di Assoro le contrade e zone periferiche. “Nei prossimi giorni la messa in opera dei nuovi corpi illuminati”. Gli interventi interesseranno i residenti di Acquanova/Paglialunga; le contrade: Pianetti, San Vincenzo, Aiuto, Sbrona, Montagna,Piano Arena, Seggio, Pipitoni. Ed ancora via Madre Teresa di Calcutta, via dell’Abbeveratoio.

In merito al completamento del campo sportivo di Sangiorgio, l’amministrazione del sindaco, Antonio Licciardo, ha annunciato il nuovo progetto di finanziamento per un valore complessivo di 700mila euro per ultimare la riqualificazione dell’impianto attraverso il bando sport e periferie. Ecco cosa è previsto: “5 discipline presenti su quattro campi da gioco, 42 parcheggi auto, 4 diverse tribune, aumento degli spogliatoi, efficientemento energetico” spiegano dal Comune.