Troina, l’abbraccio con i tifosi, “pronti al salto di categoria”

Ieri pomeriggio allo stadio Silvio Proto di Troina, l’Associazione sportiva dilettantistica Città di Troina ha ufficialmente presentato la prima squadra. I rossoblù, infatti, parteciperanno al prossimo campionato di Seconda Categoria.

La presentazione ai tifosi

Una rosa di nomi, che si prevede farà sognare tutti quei tifosi, giunti a riempire gli spalti anche ieri pomeriggio, e che hanno assistito anche alla presentazione delle formazioni del settore giovanile e dell’attività di base, per le quali la società Mattroina Handball, collabora con L’ASD Città di Troina. Tra i nomi, quello del capitano Marco Plumari, del vice Domingo Giamblanco, entrambe giocatori di decennale esperienza, e Andrea Santoro, il bomber protagonista della precedente stagione.

Nel corso dello stesso evento, è avvenuta anche la presentazione della squadra femminile di pallamano dell’Associazione Sportiva Dilettantistica MATTroina Handball, che prenderà parte al prossimo campionato nazionale di Serie A2.

L’accordo con il Catania

Ciliegina sulla torta, la presentazione ufficiale del Progetto tecnico territoriale in presenza dei rappresentanti tecnici del Catania F.C.

“Abbiamo deciso di collaborare e affiliarci al Catania F.C., spiega mister Giuseppe Amata, coordinatore dell’aerea organizzativa del Città di Troina, con l’idea di migliorare le nostre competenze e dare ai ragazzi la possibilità di allargare le proprie vedute e vedere il calcio anche come una prospettiva. La particolarità è che si tratta di un progetto territoriale, il che significa che i tecnici del Catania verranno a Troina una volta al mese ad osservare e a lavorare con i nostri tecnici, senza allontanare i ragazzi dal luogo in cui vivono. A Troina ci sono dei ragazzi che crescono bene e che sono delle belle risorse”.

Il nuovo mister

La squadra, come recentemente annunciato dalla stessa società, sarà guidata da mister Salvatore Compagnone, troinese doc, già responsabile dell’area tecnica, che metterà a disposizione l’esperienza maturata nei settori giovanili di importati società quali l’U.S. Avellino Calcio e dell’Acireale e l’esperienza della serie D con l’Igea Virtus e la Rossanese.

“L’obiettivo principale è creare un gruppo di ragazzi che viene al campo per la gioia di vivere lo sport e togliere i ragazzi dalla strada, continua mister Giuseppe Amata, visto che a Troina, soprattutto nel periodo invernale, non ci sono molte alternative e l’impegno dello scorso anno ci ha dato ragione, avendo duplicato il numero di iscritti. Obiettivo principale è sicuramente quello sociale, ma non nascondiamo l’obiettivo sportivo e non ci tiriamo indietro se ci sarà da fare il salto di categoria”

Parole prudenti quelle di mister Amata a cui fanno da contrappeso la qualità della rosa della squadra e il successo della campagna abbonamenti, in vista della prima partita in casa contro la Stella Nascente di Catania.

Sandra La Fico