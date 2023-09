Scuole deserte nelle aree interne, consigliere Pd Enna, “sì a proposta parlamentare”

Per impedire la desertificazione delle scuole nelle aree interne e montane, sono state presentate delle proposte di legge alla Camera da Fratelli d’Italia, con i deputati Chiara La Porta e Alessandro Amorese e il capogruppo a Montecitorio, Tommaso Foti. L’obiettivo è abolire il limite del numero minimo di alunni per le formazioni delle classi. Su questo tema, il consigliere comunale del Pd di Enna, Marco Greco ha partecipato all’audizione della VII Commissione della Camera dei Deputati.

Sì alla proposta del Governo

“La proposta prevede l’abolizione – scrive scrive in un post sui social il consigliere comunale del Pd – del limite numerico minimo di alunni attualmente in vigore per la formazione delle classi nelle scuole primarie e secondarie dei comuni montani, delle piccole isole e delle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche. È una proposta che ho accolto in maniera favorevole perché finalmente si tenta di tutelare il diritto allo studio degli alunni nati in zona svantaggiate del nostro Paese” .

Inoltre, “ai Deputati presenti ho spiegato che a mio avviso questa proposta, se approvata dalla Camera, garantirebbe la sopravvivenza delle classi in tanti piccoli comuni dove la scuola è l’unico presidio dello Stato presente. Certo, non ho potuto fare a meno di far notare che la Proposta in esame appare “schizofrenica” rispetto al programma di dimensionamento scolastico proposto dal Governo, un programma che va a penalizzare proprio le scuole delle aree interne del Sud Italia” conclude il consigliere del Pd.

Incontro a Troina su rischio spopolamento

Non è solo il mondo della scuola delle aree interne a rischiara la desertificazione. E’ l’intero territorio che, di questo passo, potrebbe restare solo con una popolazione anziana, per cui il futuro appare ormai segnato. Di questo e delle possibili vie di uscite si parlerà oggi a Troina nel corso di un convegno, dal titolo “L’istruzione contro lo spopolamento delle aree interne per dare nuove opportunità ai giovani”,

organizzato da Cgil-Sicilia Cgil Enna e Flc Cgil Sicilia.

I numeri

Per effetto dello spopolamento, il sistema scolastico pubblico nell’area interna Troina, la cui popolazione è scesa dai 94850 abitanti del 2001 agli 81195 del 2022, ha subito processi di riorganizzazione con pesanti ripercussioni sul suo funzionamento. Si è arrivati al punto di chiudere la scuola dell’infanzia a Sperlinga, che per fortuna è stata riaperta almeno per quest’anno.