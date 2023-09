Mattarella a Piazza Armerina, folla ad attenderlo

E’ arrivato a Piazza Armerina il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dal Capo dello Stato tedesco, Frank-Walter Steinmeier. I due a bordo di un elicottero hanno sorvolato le zone interessate dagli incendi degli ultimi mesi per poi recarsi alla Villa del Casale per visitare uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia. I presidenti stanno per recarsi nella sede all’Associazione Don Bosco 2000 che si occupa di accoglienza e integrazione dei migranti. Ad attenderli una folla di persone.