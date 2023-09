Mattarella incontra i migranti, “aiutare i paesi di origine”

“Abbiamo ascoltato qui a Piazza Armerina le iniziative messe in campo innanzitutto per accogliere i migranti che sono giunti qui attraverso sofferenze indicibili, ma anche per integrarli e inserirli in progetti di crescita”. Lo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a Piazza Armerina, nel conferenza stampa con il collega tedesco Frank Walter Steinmeier. Per il Capo dello Stato italiano, occorre incentivare “oltretutto programmi nei Paesi d’origine dove possano assumere iniziative grazie alle competenze acquisite, creado nuove aspettative di vita in quei luoghi dove resterebbero volentieri se non fossero spinti dalla fame della miseria dalla intolleranze”.

La visita all’Oasi don Bosco

I due presidenti si sono recati nei locali dell’associazione Don Bosco 2000 che si occupa di accoglienza e integrazione dei migranti. Qui hanno incontrato migranti e operatori. Alcuni hanno dato la loro testimonianza, persone del Mali, del Senegal, dell’Ucraina… I due capi di stato li hanno ascoltati e hanno dialogato con loro. “Accogliere: voce del verbo amare”, si legge in un cartellone, tra quelli che ripropongono il volto di Don Bosco.