Roadshow ad Enna, l’informazione del territorio

Un vecchio proverbio francese, citato anni fa dall’allora allenatore della Roma, Rudy Garcia, recita: la chiesa al centro del villaggio.

Il progetto editoriale di ViviEnna

Il nuovo progetto editoriale del quotidiano online ViviEnna, di cui è proprietario SiciliaOnDemand, si pone l’obiettivo di porre il giornale al centro del territorio ennese, strategico per la sua posizione geografica, proprio a metà tra l’area occidentale e orientale, da un lato Palermo, dall’altro Catania, i cuori pulsanti dell’isola. Insomma, una vera cerniera che necessita di una crescita, sotto tutti i punti di vista: economica, demografica, sociale, e digitale.

Gli interventi dei relatori

Di questo si è discusso ieri nei locali della Galleria civica di Enna dove si è tenuto il Roadshow dell’informazione, promosso dalla società Digitrend, dal titolo: ViviEnna, l’innovazione al servizio delle aree interne.

Il convegno, moderato dal direttore di BlogSicilia, Manlio Viola, è stato aperto dal sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, che ha posto l’accento sul ruolo importante capace di rivestire l’informazione, minacciata dalla circolazione delle cosiddette fake news.

Della strategicità dell’informazione sui territori hanno posto l’accento l’assessore regionale al Territorio ed Ambiente, Elena Pagana, e la parlamentare nazionale di FdI, Eliana Longi. Il presidente dell’Università Kore di Enna, Cataldo Salerno, ha ripercorso l’evoluzione del gruppo editoriale di BlogSicilia e ViviEnna, che, ramificandosi nei territori, specie quelli più piccoli, rispetto alle aree metropolitane, ha dato voce e diritto di tribuna a queste comunità. Della “mission” del quotidiano online hanno parlato il direttore di ViviEnna, Gaetano Scariolo, e l’editorialista, Massimo Greco.

Il progetto editoriale

L’editore di ViviEnna e Ceo di Digitrend, Biagio Semilia, ha indicato gli obiettivi del progetto editoriale. “Abbiamo sposato questo progetto – ha detto Biagio Semilia – con l’idea del quotidiano online al servizio della comunità. Con gli investimenti tecnologici che abbiamo effettuato su ViviEnna vogliamo fare ciò che nel linguaggio anglosassone è definito “community building” ed è la comunità che esiste qui che noi abbiamo l’ambizione di rafforzare ed allargare in questa area della Sicilia che noi consideriamo strategica”

“Stiamo dando seguito ad un progetto editoriale che guarda alle aree interne che con la guida di BlogSicilia ha l’obiettivo di fare informazione di qualità contrastando il degrado, in termini di notizie vere o presunte, che impera sui social. Siamo in un periodo storico in cui le generazioni più giovani ritengono sia TikTok la principale se non l’unica fonte delle notizie cui accedono” ha concluso il Ceo di Digitrend che ha speso parole di ringraziamento per lo storico direttore di ViviEnna, Pippo Primavera, presente in sala.

Le fast news

Al Cto di Digitrend, Gianni Messina, è spettato il compito di svelare il progetto editoriale sotto l’aspetto tecnico in cui un ruolo chiave lo avranno le fast news: gli utenti, gli stakeholder e le stesse amministrazioni pubbliche avranno la possibilità di interagire con ViviEnna con una WebApp, diffondendo, attraverso il filtro della redazione, loro stessi notizie o eventi.

I partecipanti

Alla Galleria civica c’erano anche il questore di Enna, Corrado Basile, il tenente colonnello dei carabinieri, Antonino Restuccia, comandante del Reparto Operativo dei carabinieri di Enna, il presidente del Consiglio comunale di Enna, Paolo Gargaglione, il presidente di Confindustria Enna, Fabio Montesano, il presidente della Federazione editori digitali, Sebastiano Di Betta, il portavoce del sindaco di Enna, Gianfranco Gravina, i giornalisti di ViviEnna, Rino Caltagirone e Francesco Librizzi, e numerosi rappresentanti delle amministrazioni locali ennesi.