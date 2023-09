Ritardi nel soccorso di una donna, manca spazio per elisoccorso

Il mancato atterraggio dell’elisoccorso del 118 al campo sportivo, per soccorrere una donna che stava male apre una vecchia ferita. Nella mattinata di sabato scorso era stato chiamato il velivolo sanitario per soccorrere la donna, non riuscendo però, dopo vari tentativi, ad atterrare come in passato per l’eccessiva polvere che veniva sollevata dal rombo dei motori.

Atterraggio d’emergenza

Alla fine, in assoluta emergenza, è riuscito ad atterrare con tanta difficoltà nello spazio antistante la Chiesa di San Giovanni Bosco, perdendo comunque del tempo prezioso. Il problema di trovare una pista ove potesse atterrare il mezzo soccorso in piena sicurezza era noto da tempo, tanto che nel maggio scorso era stato votato un atto di indirizzo dal Consiglio Comunale con tanto di invito all’amministrazione di individuare un sito idoneo.

La richiesta di Bonanno

A proporlo quell’atto il consigliere di opposizione Luca Bonanno che adesso punta l’indice contro il

governo cittadino: “Purtroppo, quello che si temeva è accaduto. Nel marzo scorso mi sono trovato ad assistere alle manovre di soccorso presso il nostro campo sportivo Sant’Elena, ma l’Elisoccorso ha

avuto difficoltà a rialzarsi perché le polveri impedivano ai motori di funzionare bene. La nostra struttura sportiva- continua- è il luogo indicato per l’atterraggio dell’elisoccorso, ma per quello che si è

visto lo stesso non si presta bene. L’Atto di indirizzo che abbiamo discusso a maggio aveva il chiaro intendo di suggerire all’Amministrazione comunale di trovare un sito idoneo predisponendo una piattaforma a norma perché, se oggi è stato possibile salvare una vita, domani il tempo potrebbe anche non esserci. Purtroppo, non abbiamo una struttura di primo soccorso medico nel nostro Comune. A tale riguardo, durante un incontro per la pianificazione delle Strategie per le Aree Interne (SNAI), considerato che le misure previste sono mirate ai territori fragili, distanti dai centri principali di offerta dei servizi essenziali e troppo spesso abbandonati a loro stessi, la piattaforma per l’Elisoccorso potrebbe essere inserita in detta programmazione; questo abbiamo suggerito all’Amministrazione. Ma senza ancora alcun esito. Io assieme ai colleghi proponenti prendo l’impegno con i cittadini di reiterare la proposta perché ritengo che alle parole debbano seguire sempre i fatti”.

Rino Caltagirone