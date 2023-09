Elisoccorso senza pista, sindaca, “cerchiamo soluzioni alternative”

Il ritardo di interminabili minuti per l’atterraggio dell’elisoccorso che poteva essere fatale alla signora per il trasporto d’urgenza all’ospedale, ieri avevano provocato il malumore del consigliere di opposizione Luca Bonanno, che aveva esternato tutto il suo disappunto nei confronti dell’amministrazione comunale, la quale non aveva dato seguito all’atto di indirizzo votato dal consiglio comunale nel maggio scorso.

“Amministrazione fatto sua parte” dice Draià

Oggi registriamo la replica della sindaca Draia che attraverso una nota tiene a puntualizzare: “Per quanto accaduto siamo tutti dispiaciuti, intanto ci auguriamo che la signora stia già meglio. Riguardo al problema della pista per elisoccorso non è necessario che i consiglieri ripresentino l’atto di indirizzo, perché l’amministrazione ha dato seguito all’atto deliberativo sia proponendolo in sede di assemblea dei Sindaci dell’area interna sia con indirizzo all’ufficio tecnico per capire e studiare dove poterla realizzare”

“Come è stato ben specificato non parliamo di un’arroganza di indirizzo fatto anni fa ma di qualche mese fa, e prima di allora nessuno mai aveva comunicato all’ente tali difficoltà di atterraggio. Pertanto continua la sindaca- cercheremo di lavorare ad un progetto e nelle more trovare soluzioni alternative in caso di emergenze simili che ci auguriamo non succedano mai”.

Vicenda che si trascina da anni

Il problema della pista dell’elisoccorso comunque, non è un problema di ieri, ma si trascina da diverso tempo. Sino a poco tempo fa atterrava con molte difficoltà al campo sportivo, ma sabato scorso non è

stato possibile per la sabbia che si sollevava dal rombo dei motori e in via d’emergenza si è posato dopo minuti preziosissimi nell’atrio della chiesa Don Bosco.

Le ipotesi

Di certo non mancano le aree libere a Valguarnera, una di queste è quella adiacente al cimitero acquistata dal Comune nel 2013 per essere destinata a CCR, un’area che potrebbe prestarsi bene per l’elisoccorso.

Rino Caltagirone