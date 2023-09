Opere a Enna, FdI, “un piano per il trasporto urbano su rotaie”

C’è anche un piano per il trasporto urbano non più su gomma ma sui binari ad Enna. E’ uno degli argomenti emersi nel corso del convegno, dal titolo “Infrastrutture e territorio: Enna e la sua centralità geografica” organizzata da Fratelli d’Italia tenutasi nei locali dell’Urban center.

A spiegare questa ipotesi di mobilità, che dovrebbe avere un forte impatto per la riduzione del traffico, è stata la parlamentare nazionale di FdI, Eliana Longi.

Piano di trasporto con la Kore

“Stiamo studiando con il professore Tesoriere, dell’Università Kore di Enna, delle soluzioni alternative per il collegamento della stazione di nuova Enna ed Enna bassa, inserito in un piano di mobilità urbana” dice a ViviEnna la deputata nazionale.

Fondi per lavori al raddoppio ferroviario

Si è anche discusso del cantiere a Catenanuova legato ai lavori per il raddoppio ferroviario della linea Palermo-Catania. Nei mesi scorsi, è stato sollevato il problema dello stralcio di una parte dei fondi del Pnrr che ha messo in allarme tutta la comunità.

“Abbiamo chiarito, ancora una volta, che l’opera è finanziata – dice Longi a ViviEnna – ma rimodulando i fondi. La parte del Pnrr che è stata stralciata sarà recuperata con altre risorse pubbliche ma già ad oggi ci sono i fondi necessari per la realizzazione dell’opera”.

Il nodo della Panoramica

Altro tema sono state le strade provinciali ed una delle opere più discusse è quella legata alla Panoramica. C’è un appalto del Libero consorzio, “che, però, interessa solo l’asfalto” dice Longi. Che aggiunge: “Esiste però, un problema di frana in quella zona, per questo motivo, insieme all’ex commissario del Libero consorzio, abbiamo avuto una interlocuzione con il commissario per il Dissesto idrogeologico al fine di reperire dei fondi per il costone”.

La questione aeroporto

Nel corso dell’incontro si è anche discusso della precarietà dell’aeroporto di Catania, per cui è stata rispolverata l’idea, già elaborata dalla Kore, di uno scalo internazionale da realizzare nell’area interna dell’isola, nel territorio ennese.

I partecipanti al convegno

Al convegno hanno preso parte il senatore Salvo Pogliese, l’onorevole Francesco Ciancitto, gli assessori regionali, Elena Pagana e Alessandro Aricò, l’ingegner Filippo Palazzo, il professor Giovanni Tesoriere e il commissario provinciale di FdI Enna, Giorgio Galletta. In sala anche alcuni sindaci dell’Ennese, gli ordini professionali e tutti i circoli Fratelli d’Italia della provincia di Enna.