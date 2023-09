Strade provinciali, Ance, “Regione risolva i problemi”

“”Ci aspettiamo ora che il Governo regionale si impegni a trovare il modo di risolvere le tante criticità della rete della viabilità secondaria in gestione all’ex Provincia, che è un nodo che da troppi anni resta irrisolto”.

L’incontro sulle opere pubbliche

Lo afferma Sabrina Burgarello, presidente dell’Ance di Enna, l’associazione nazionale dei costruttori edili, che ha partecipato all’incontro di ieri, all’Urban center di Enna, organizzato da FdI, in merito al piano delle opere pubbliche previste nell’Ennese anche alla luce della nuova ripartizione dei fondi del Pnrr.

“Abbiamo assistito – dice con toni entusiasti – con piacere all’incontro organizzato dalle onorevoli Longi e Pagana ed a cui ha partecipato anche l’assessore regionale alle infrastrutture Aricò, piacere determinato dal sentire con quanta passione e competenza le nostre rappresentanti stanno portando avanti le istanze di emancipazione infrastrutturale che da decenni evidenziamo in tutte le occasioni”.

La rete ferroviaria

Uno dei punti più delicati è quello del raddoppio della rete ferroviaria, del resto c’è un cantiere a Catenanuova, peraltro oggetto di un attentato incendiario nei mesi scorsi. “All’incontro, cui hanno partecipato tra gli altri anche l’Ing. Palazzo di RFI e l’Ing. Tesoriere, si è potuto avere conto dello stato di avanzamento dei progetti infrastrutturali che ricadono sul territorio provinciale” prosegue la presidente di Ance Enna.

La viabilità provinciale

“Sentire dall’Assessore Aricò che sia per la Panoramica di Enna che per la nord-sud si sono fatti passi avanti ci fa ben sperare, ma memori del passato aspettiamo di vedere atti concreti da parte dell’ex Provincia regionale e dell’ANAS. Importante anche apprendere gli sforzi che il Governo nazionale sta facendo per il rafforzamento della rete ferroviaria e autostradale” aggiunge Sabrina Burgarello, presidente dell’Ance di Enna.