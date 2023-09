Aidone, folla per il Cammino diocesano delle Confraternite

Grande partecipazione per il 10^ Cammino diocesano delle confraternite, svoltosi nel fine settimana nella cittadina aidonese che ha avuto quale tema:”Le Confraternite nel Cammino sinodale per vivere la gioia del Vangelo”.

L’organizzazione

Organizzata dal Centro diocesano delle Confraternite, la manifestazione è stata curata nei dettagli dalle sette confraternite di Aidone, che, grazie al grande spirito di collaborazione tra i governatori ed il clero di Aidone, con il prezioso contributo di padre Carmelo Cosenza, vicario foraneo di Aidone, hanno predisposto un’accoglienza calorosa, che è stata molto apprezzata da tutti i confrati e dalle consorelle ospiti, come afferma Orazio Cultreri, coordinatore diocesano delle confraternite di Aidone.

Appuntamento in piazza Giovanni Paolo II

Le confraternite sono state convogliate in piazza papa Giovanni Paolo II. Ad attenderle, dislocati lungo la scalinata della piazza, c’erano i magnifici Santoni, in cartapesta, che hanno attirato la curiosità degli ospiti per tante foto ricordo. Dalla piazza, dopo il ristoro, è partito un lungo corteo che ha percorso alcune vie cittadine per giungere in piazza Filippo Cordova, dove si è svolta la celebrazione eucaristica officiata dal vescovo Rosario Gisana unitamente al clero di Aidone con la presenza delle autorità civili e militari. Presenti all’evento, tra gli altri, la sindaca Annamaria Raccuglia, il delegato vescovile mons. Vincenzo Sauto, il presidente delle confraternite della Diocesi Gaetano Di Venti.

Le parole di monsignor Gisana

“E’ un momento significativo – ha detto durante la celebrazione mons. Gisana- perché ci aiuta a riscoprire l’identità delle nostre confraternite ed è in un certo senso una grande sfida perché l’identità non sempre si commisura con le nostre devozioni ma l’identità, essendo cristiana, si commisura sul Vangelo e quindi oggi è ascoltando la parola del Signore che cercheremo di ricavare qualche elemento che ci aiuta a migliorare la nostra cristianità”. Tutte le diocesi della Sicilia saranno a Grammichele per il Cammino regionale in programma il 7/8 ottobre prossimi. Anche le confraternite della diocesi di Piazza Armerina saranno presenti con una delegazione.

I partecipanti

Al 10^ Cammino diocesano ad Aidone hanno partecipato 33 confraternite, 741 tra confratelli e consorelle, su un totale di 59 confraternite operative nella Diocesi di Piazza Armerina: per Aidone, 7 confraternite (380 tra confrati e consorelle) su 7: Ss. Sacramento, Ss Crocifisso, S. Giuseppe, Maria Ss della Cava, Maria Ss delle Grazie, Maria Ss del Carmelo, Maria Ss Annunziata. Mazzarino: 2 confraternite (18 partecipanti) sulle nove esistenti: Immacolata Concezione, Maria Ss Addolorata, Maria Ss Del Mazzaro, Maria Ss Del Rosario, Maria Ss Delle Lacrime, San Giuseppe, Sangue Prezioso, Ss Crocifisso Dell’Olmo, Ss Sacramento. Niscemi: 2 confraternite (28 partecipanti) su 2: Madonna del Bosco, Ss Crocifisso. Piazza Armerina: 1 confraternita (12 partecipanti) su 1 operativa: Ss Crocifisso. Pietraperzia: 3 confraternite (62 partecipanti) su 4 in attività: Maria Ss Addolorata, Maria Ss Del Rosario, Maria Ss Del Soccorso, Preziosissimo Sangue di Cristo. Valguarnera; 2 confraternite (28 partecipanti) su 7 esistenti; Maria Ausiliatrice e S. Giovanni Bosco, Maria Ss Addolorata, Maria Ss Annunziata, S. Francesco da Paola, S. Giuseppe, Ss Nazareno, Ss Sacramento. Villarosa 4 (48 partecipanti) su 7 confraternite: Madonna Della Catena, Maria Ss Addolorata, S. Giacomo, S. Giovanni Evangelista, Santa Barbara, S. Sepolcro, Ss Crocifisso. Barrafranca 5 confraternite (75 partecipanti) su 5: Sant’ Alessandro, Ss Crocifisso, Devote del Ss Crocifisso, Maria Ss Addolorata, Immacolata Concezione. Butera: 1 confraternita (14 partecipanti) su 1: Glorioso Patriarca S. Giuseppe. Enna: 6 confraternite (76 partecipanti) su 16 esistenti: Anime Sante del Purgatorio, Maria Ss Addolorata, Maria Ss del Rosario, Maria Ss della Visitazione, Maria Ss delle Grazie, Maria Ss di Valverde, Maria Ss Immacolata, S. Giuseppe, Sacro Cuore di Gesù, Sant’Anna, Maria Ss La Nuova, Spirito Santo, Crocifisso di Pergusa, Ss Passione, Ss Sacramento, Ss Salvatore. All’evento hanno preso parte le due bande musicali cittadine: Morgantina e Vincenzo Bellini

Angela Rita Palermo