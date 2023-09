Strade e lavori anti frane, 2 milioni all’Area interna di Troina

1 milione e 956 mila euro all’Area Interna Troina per interventi di miglioramento dell’accessibilità

e della messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria anche rispetto a fenomeni di

dissesto idrogeologico o situazione di limitazione della circolazione.

Risorse del ministero delle Infrastrutture

Ad assegnarli il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto del 19 luglio, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 21 settembre. L’Area Interna Troina è destinataria di questo finanziamento in quanto fa parte delle 43 nuove aree interne selezionate a livello nazionale per essere ammesse alla Strategia Nazionale Aree Interne nel ciclo di programmazione 2021-2027, che si aggiungano alle altre 72 aree interne che erano state ammesse nel ciclo di programma 2014-2020.

I parametri per il finanziamento

Nel determinare l’importo del finanziamento concesso all’Area Interna, che comprende 14 comuni, il ministero ha tenuto conto della popolazione (82.821 abitanti nel 2021), della lunghezza delle strade statali, provinciali e comunali (1.140 km), dell’esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico e dell’esistenza di rischi derivanti dalla classificazione sismica dei territori.

Le scadenza per l’Area interna

L’Area Interna Troina, in tempi strettissimi, deve predisporre il piano operativo degli interventi, che deve essere approvato dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti e portato a termine entro il 31 marzo 2026.

C’è un’altra scadenza che l’Area Interna Troina deve rispettare. Entro il 6 ottobre l’Autorità Territoriale (AT)

dell’Area Interna Troina deve presentare la strategia di sviluppo territoriale all’Autorità di Gestione (AdG)

del Programma Regionale FESR 2021-2027. Originariamente il termine di presentazione della strategia era

fissato per il 30 giugno, ma la stragrande maggioranza delle AT delle non è stata nelle condizioni di poterlo rispettare. Con Decreto n. 773 del 21 settembre del dirigente del Dipartimento della programmazione della Regione Siciliana, Vincenzo Falgares, il termine è prorogato al 6 ottobre.

Appuntamento a Leonforte

La strategia si articola in interventi di potenziamento di servizi di cittadinanza (salute, istruzione e mobilità) e azioni di sviluppo economico tenuti insieme da una visione di lungo periodo del futuro di quest’area. Assieme alla strategia, l’AT deve trasmettere all’Adg: il suo atto costitutivo (convenzione sottoscritta 15 aprile a Regalbuto dai 14 sindaci in attesa che si costituisca l’Unione del Comuni), il funzionigramma, l’organigramma e il relativo piano organizzativo dell’Ufficio Comune. Prima dell’invio all’AdG, la strategia di sviluppo territoriale dell’Area Interna Troina verrà presentata pubblicamente domenica mattina 1 ottobre, alle ore 9.30, a Leonforte al Cine-Teatro Cinevolution, via Leonardo Sciascia.

Silvano Privitera