Il tragico destino dei Lombardo, prima di Alex morta la sorella in un incidente

E’ un destino tragico quello che ha colpito la famiglia Lombardo: prima della morte di Alex, il 26enne motociclista deceduto ieri sera sulla Statale 117 bis a ridosso di Piazza Armerina, era spirata, negli anni scorsi, la sorella Irene in un altro drammatico incidente stradale, avvenuto non molto distante dal luogo in cui si è spezzata la vita del fratello.

“Famiglia distrutta”

“Una famiglia distrutta” racconta a ViviEnna un residente di Valguarnera non appena ha saputo della sorte di Alex, infatti la stessa sindaca, Francesca Draià, nel suo commento sulla pagina social, ha subito rivolto un pensiero alla madre dei due ragazzi, persi a distanza di poco tempo l’uno dall’altro.

Le lacrime degli amici

Tante le testimonianze degli amici di Alex che faticano a credere di non poterlo vedere più. “Alex bellissimo e dolcissimo ragazzo non ti dimenticheremo mai ancora una volta per queste maledettissime moto un altro angelo bellissimo se ne va riposa in pace tesoro condoglianze a tutta la famiglia Lombardo” scrive in un posto un’amica.

Il pensiero alla madre di Alex

“Non ci sono parole, una vita spezzata troppo in fretta un dolore incolmabile R.i.p. Alex e condoglianze alla famiglia Lombardo.. ance stavolta devi essere forte Rosetta, sono con te tvb” è il messaggio di una donna sui social.

Valguarnera in lutto

“La prematura scomparsa di Alex, giovane concittadino di 26 anni, travolge l’intera comunità. Nella convinzione che nessuna parola possa alleviare questa straziante disperazione, mi stringo sinceramente al dolore della mamma, della fidanzata Martina e di tutta la famiglia Lombardo” scrive il consigliere comunale di Valguarnera Angelo Bruno.