Motociclista morto, ecco chi è la vittima

Si chiama Alex Lombardo, il 26enne di Valguarnera morto ieri sera a seguito di un tragico incidente stradale avvenuto sulla Statale 117 bis, in prossimità di Piazza Armerina.

La dinamica dell’incidente

Il ragazzo, stando alle prime informazioni, era in sella alla sua moto, una Kawasaki, quando, per cause al vaglio dei carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile di Piazza Armerina, ha perso il controllo del mezzo, finendo su una cunetta. La notizia è arrivata rapidamente a Valguarnera dove Alex, così in tanti lo chiamavano, vive e lavora.

Il cordoglio della sindaca

“Sono senza parole, un’altra giovane vita si spegne. Il mio pensiero va ai familiari e soprattutto alla mamma, la signora Lombardo a cui mando un forte abbraccio. Condoglianze a nome di tutta l’amministrazione Comunale” ha scritto la sindaca Francesca Draià dopo aver saputo della morte del 26enne.

Tragica fatalità

Un’altra tragica fatalità si è abbattuta su questa famiglia, negli anni scorsi un altro parente è incappato in un terribile incidente.

Secondo incidente mortale in un mese

Esattamente, un mese prima del decesso del motociclista si era verificato un incidente mortale. A perdere la vita tra Troina e Centuripe, sulla strada statale 575 Troina- Ponte Maccarrone, a circa 12 km dal centro abitato, in contrada San Paolo, era stata una donna, che era in macchina insieme al marito, alla guida del mezzo, ed alla figlia. Secondo quanto emerso dalle indagini, nello scontro sarebbero state coinvolte complessivamente 3 auto. Era rimasta ferita ma non in modo grave un’altre donna, che guidava una delle due auto e la figlia di 15 anni.