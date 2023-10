Gattino incastrato nel motore di un’auto, salvato dai pompieri

Un gattino di pochi mesi, rimasto intrappolato nel motore di un’auto, è stato salvato dai vigili del fuoco di Enna. Un salvataggio che ha impegnato a lungo i pompieri.

Il poliziotto in pensione

A segnalare la vicenda a lieto fine, proprio il protagonista di questa avventura, Alfonzo Pelosi, poliziotto in pensione, per anni in servizio alla Digos di Enna. Il gatto si era intrufolato nel motore, mentre la sua auto era in sosta a Piazza Armerina.

Il lamento del gattino

Nel corso del viaggio di rientro, una sorta di lamento aveva attratto l’attenzione del guidatore che, più volte si era fermato sul ciglio della strada per controllare da dove provenisse quelle che sembrava un miagolio. Alla fine si era convinto che fosse uno strano cigolio della macchina. Ma, non appena giunto ad Enna, il pianto di quel gattino si era fatto più deciso e così l’ex poliziotto aveva deciso di chiamare i vigili del fuoco.

“Ringrazio i vigili del fuoco”

“Ho voluto raccontare questa storia – dice Alfonzo Pelosi – per rendere merito alla pazienza e professionalità dei vigili del fuoco, che hanno lavorato senza sosta per riuscire ad estrarre il gatto dal vano motore”. A costringere il micio a lasciare l’angusto luogo dove si era cacciato, l’escamotage di un vigile del fuoco che ha diffuso il miagolio di un gatto dal suo telefonino. Il micetto ha cominciato allora a farsi sentire ed è stato individuato, estratto vivo e consegnato ad una persona che si è reso disponibile ad ospitarlo.