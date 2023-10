Guida sicura contro gli incidenti, sipario su Icaro all’autodromo di Pergusa

Guidare in sicurezza, evitando di assumere droghe e alcolici, allo scopo di evitare incidenti stradali, spesso mortali. Questo lo scopo del progetto “Icaro ’23 all’Autodromo di Pergusa” promosso dalla Polizia stradale di Enna che si è tenuto dal 29 settembre al 2 ottobre nel circuito ennese.

I partecipanti

Ad “Icaro 2023” hanno partecipato anche l’Azienda sanitaria provinciale di Enna, il Comando provinciale dei Vigili del fuoco, il Servizio urgenza e Emergenza sanitaria del 118, il Dipartimento regionale della Protezione civile sezione di Enna, il Consorzio ente autodromo di Pergusa e l’Università Kore.

Protagoniste le scuole

Tra i protagonisti della manifestazione gli studenti di alcune scuole dell’Ennese che hanno appreso le “lezioni” sulla guida sicura e sugli effetti che potrebbero avere le sostanza psicotrope ed alcoliche se assunte, specie quando si è al volante di una macchina o alla guida di una moto. A tal proposito, il dirigente della sezione della Polizia stradale di Enna Giovanni Martino ha ipotizzato di estendere il progetto alle altre scuole.

Il presidente dell’Ente autodromo

“Partecipare a progetti educativi come “Icaro ’23 all’Autodromo di Pergusa” confermano le scelte strategiche assunte in merito alla fruizione del circuito che ha anche, oltre a quella motoristica una vocazione naturale pluridirezionale all’accoglienza dei cittadini sia per la sua attrattività paesaggistica che per la capacità a promuovere salute e benessere” ha detto il presidente dell’Ente autodromo di Pergusa Mario Sgrò.

“Mi auguro che l’iniziativa promossa dalla Polizia Stradale possa divenire un’offerta ordinaria da programmare stabilmente in tutti gli ambiti educativi” e “in tal senso – conclude Mario Sgrò – propongo al partenariato territoriale di compiere in continuità altre azioni analoghe”.