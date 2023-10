Lavori alla Panoramica, vertice tra Comune e Libero consorzio

Sono stati i lavori alla Panoramica il cuore dell’incontro tra il neo Commissario straordinario del Libero consorzio Comunale di Enna, Carmen Madonia, ed il vicesindaco del Comune di Enna, Ornella Romano.

L’Odissea dei lavori dopo il crollo

La Panoramica, tecnicamente la Provinciale 28, dopo il crollo avvenuto nel 2009 è stata “protagonista in questi anni di una serie di intoppi tecnici e amministrativi che ne hanno rallentato la realizzazione nonostante l’impegno profuso dall’Ufficio tecnico dell’Ente” spiegano dal Libero consorzio.

Il neo Commissario ha sintetizzato lo stato dell’arte del progetto ed ha confermato l’impegno massimo dell’Ente per riconsegnare la strada alla città

Completata la perizia di variante

Nell’agosto scorso, l’ingegnere capo del Libero Consorzio, Giuseppe Grasso, nonché responsabile unico del procedimento, aveva annunciato la conclusione del’iter progettuale della perizia di variante suppletiva della Sp 28 per un importo pari a 9 milioni.

I crolli

La realizzazione dell’opera ha subito diverse battute di arresto per una serie di vicende, tra cui il terzo crollo, con cantiere aperto, avvenuto nel novembre 2020.

L’affidamento dei lavori

I lavori sono stati affidati con appalto integrato (progettazione ed esecuzione) alla società S.C.S. Costruzioni Edili s.r.l., Società Unipersonale.

Le indagini geologiche

Il progetto di variante suppletiva è stato redatto solo dopo avere preso la decisione, in sede di conferenza di servizi, di demolire totalmente le arcate del viadotto. La precarietà dell’infrastruttura è stata infatti dimostrata dai diversi crolli a cominciare dal 1° del febbraio 2009. Il 2° crollo si è registrato nel 2015 e il terzo a novembre 2020.

I commissionati approfondimenti geologici, dai quali è emersa l’impossibilità d’incrementare le caratteristiche di resistenza meccanica delle originarie pile in muratura, hanno quindi suggerito di far cambiare totalmente rotta al progetto originariamente previsto e finalizzato al consolidamento dei tratti crollati

Il vicesindaco

“Al neo Commissario del Consorzio – ha dichiarato il vicesindaco Romano – che ringrazio per la disponibilità dimostrata, ho espresso l’auspicio per un intervento definitivo, da realizzarsi nel più breve tempo possibile, considerato che il rifacimento di questa importante arteria vorrebbe dire molto per la città di Enna in termini di snellimento del traffico ma anche economici”