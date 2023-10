Lavori per le acque bianche, chiusa al traffico via dello Sport

Via dello Sport, ad Enna bassa, chiusa al traffico da questa mattina e per tutta la settimana. Lo comunica il comando di Polizia locale di Enna e la decisione è motivata dall’esecuzione dei lavori di adeguamento del sistema di regimentazione e collettamento delle acque bianche, attualmente in corso di esecuzione.

Come cambia la viabilità

La cittadella universitaria sarà quindi raggiungibile dalla Via Mazza (scendendo dall’incrocio di Via Unità d’Italia, nei pressi di Bruno Euronics).

I vantaggi

Un buon convogliamento delle acque bianche comporta diversi vantaggi. Le acque bianche si riferiscono alle acque reflue provenienti da usi domestici, come il lavaggio dei piatti, il lavaggio delle mani e la pulizia delle superfici.

Ridurre rischio allagamenti

Uno dei vantaggi è che consente di evitare o di ridurre gli allagamenti. Un sistema di convogliamento efficace permette alle acque bianche di fluire in modo efficiente lontano dalle aree abitate. Ciò evita il rischio di allagamenti, che possono causare danni alle proprietà e compromettere la sicurezza dei residenti.

Lo spreco di risorse idriche

Inoltre, contribuisce alla salvaguardia delle risorse idriche: un sistema ben progettato e funzionante riduce il rischio di contaminazione delle risorse idriche, come laghi, fiumi e falde acquifere. Ciò preserva la qualità dell’acqua e contribuisce alla sostenibilità delle risorse idriche disponibili.

Il tema dell’ambiente

Tra gli altri vantaggi, la preservazione dell’ecosistema, infatti assicurandosi che le acque reflue siano smaltite correttamente, si riduce il rischio di inquinamento delle aree naturali circostanti, mantenendo un ambiente sano per piante, animali e il benessere generale dell’ecosistema.