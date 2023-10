Parco Floristella, incontro in aula tra ambientalisti e deputati

Riflettori ancora puntati sul parco di Floristella. Dopo l’interpellanza di questi giorni del gruppo parlamentare PD a Sala D’Ercole, attraverso la quale si è chiesto sia al Presidente della Regione che all’Assessore ai Beni culturali di stanziare con urgenza delle congrue somme per riparare i danni causati dall’incendio doloso di luglio, anche le Sentinelle ambientali di Valguarnera, molto sensibili al tema, hanno indetto per venerdì 13 ottobre alle ore 18, presso l’Aula consiliare, un incontro con il Presidente dell’Ente Parco minerario Giuseppe Greco nonché con le deputazioni regionali e nazionali; nella fattispecie i deputati regionali Fabio Venezia e Luisa Lantieri, i parlamentari nazionali Eliana Longi e Stefania Marino, i sindaci dei Comuni consorziati di Valguarnera, Enna, Piazza Armerina ed Aidone.

L’appello degli ambientalisti

“Abbiamo deciso di non rimanere inermi sull’accaduto- hanno dichiarato- e vogliamo vederci chiaro per come intendono muoversi. Noi da parte nostra saremo sempre in prima linea sulla salvaguardia del nostro territorio”. Le Sentinelle ambientali, ancora molto scosse ed arrabbiate per quanto accaduto a fine luglio, chiedono pure a gran voce la mobilitazione della cittadinanza, non solo quella valguarnerese,

affinché tutti capiscano l’importanza rappresentata da uno dei polmoni verdi più belli di Sicilia, un museo a cielo aperto, devastato per mano criminale quasi tre mesi fa. Come si ricorderà in quel periodo

rovente andarono in fumo oltre 300 ettari di bosco, qualcuno dice 400, lasciando dietro di sé solamente cenere e disperazione.

“Cosa intendono fare le istituzioni?”

“Non permetteremo a nessuno- continuano le Sentinelle- che il fumo e le fiamme cancellino ciò che questo parco significa per tutti noi. Vogliamo chiedere apertamente alle istituzioni che ci rappresentano

cosa vogliono fare per tutelare e valorizzare il nostro Parco. Vogliamo ascoltare i piani e le strategie proposte, perché la collaborazione tra cittadini e istituzioni è cruciale per la rinascita di questo gioiello

ambientale. Noi continuiamo sempre a lottare per la tutela e la rinascita di Floristella, siamo consci che la strada è lunga, ma la nostra determinazione è inarrestabile.”

Il gruppo Pd nell’interpellanza al Presidente Schifani ed al Governo regionale ha chiesto “un immediato

intervento al fine di restituire il Parco ad una piena fruizione pubblica e se non ritengano opportuno intervenire con urgenza stanziando appositi fondi straordinari per la tutela dei boschi danneggiati e per

ripristinare le aree attrezzate e i manufatti colpiti dalle fiamme”.



Rino Caltagirone