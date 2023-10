L’omaggio di 2 giovani aidonesi a Italo Calvino

E’ un incrocio tra musica e letteratura, l’omaggio che due giovani aidonesi hanno realizzato per celebrare il centenario dalla nascita di un grande scrittore del novecento: Italo Calvino.

Anche se la ricorrenza è il 15 ottobre, in tutta Italia è partita già la macchina organizzativa delle celebrazioni del centenario del grande narratore italiano. Anche Aidone, fucina di talenti, ha voluto dare il proprio contributo per festeggiare la ricorrenza, grazie alla creatività di due giovani: Giuseppe Di Giunta e Alessandra Romano, che hanno collaborato per la realizzazione di un progetto che crea un ponte tra due nobili discipline, la musica e letteratura, da sempre unite da un intenso legame.

La Pro Loco

L’iniziativa culturale è stata sposata dalla locale associazione Pro Loco, che sta curando l’organizzazione dell’evento di prossimo svolgimento. Alessandra Romano, 24 anni, è appassionata alla letteratura e alle discipline classiche, grazie agli studi classici. Dopo il diploma, ha proseguito gli studi umanistici alla facoltà di Lettere Moderne dell’Università degli Studi di Catania, conseguendo il titolo nel 2021.

Chi è Romano

Ha svolto un periodo di tirocinio presso il Siculorum Gymnasium, rivista della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Catania con il compito di organizzare e schedare volumi contenenti saggi, articoli e testi di carattere letterario, filosofico, filologico, linguistico, artistico e storico per preservarli e renderli fruibili su piattaforma digitale. E’ prossima alla laurea magistrale in Filologia Moderna. Dichiara Alessandra Romano:”L’iniziativa parte dall’idea di integrare due nobili arti: la musica e la letteratura per celebrare i cento anni dalla nascita di un grande scrittore italiano”.

Il profilo di Giunta

Giuseppe Di Giunta, 26 anni, compositore, ha già al suo attivo, un lungo e solido curriculum professionale. Dal 2017 dirige il coro polifonico “Padre Enzo Cipriano” di Piazza Armerina (En). Nel 2018 riceve l’incarico di direttore della corale polifonica “Adventus Domini” di Piazza Armerina. Dal 2021, ad oggi, svolge l’attività di compositore, arrangiatore e direttore di gruppi strumentali al Centro Tau di Palermo. Intensa è la sua attività concertistica in qualità di cantore e di direttore di coro, di direttore di gruppi vocali e strumentali, esibendosi in molti luoghi. Sue composizioni sono state eseguite in teatri e conservatori e pubblicate dalla casa Editrice “Da Vinci Publishing”.

È regolarmente iscritto al conservatorio A. Scarlatti di Palermo per il conseguimento del diploma accademico di II livello in composizione. Da poco collabora con il Csc (Centro sperimentale di

cinematografia) di Palermo. Mediante concorso ha conseguito l’idoneità per l’incarico di “supporto alla

classe di direzione d’orchestra e ausilio alla gestione dell’archivio” del conservatorio di Palermo, e come

supporto alla classe di formazione orchestrale per sassofonisti. Le parole del compositore: “Il nostro

obiettivo è quello di omaggiare questo grande scrittore italiano. Alessandra si è occupata del testo, io mi

sono dedicato alla musica. Ho musicato il testo realizzando una composizione per voce e pianoforte,

ricercando bellezza armonica e melodie strettamente legate al testo, valorizzando alcune parole chiave

dell’intero lavoro”.



Angela Rita Palermo