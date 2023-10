Crolla palazzina a Enna, notte di paura per i residenti, famiglie isolate

Notte di paura per i residenti di via Sant’Onofrio, a Enna, per il crollo di una palazzina. Per fortuna, l’immobile è abbandonato ma i proprietari delle case vicine sono stati destati da un forte boato mentre i detriti hanno danneggiato una macchina parcheggiata nei pressi dell’immobile ceduto. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna, il cui centralino è stato inondato da decine di richieste di soccorso.

Famiglie isolate

Al momento il vigili stanno lavorando sia per mettere in sicurezza la parte non coinvolta nel crollo che per consentire alle famiglie rimaste isolate di poter uscire. Nelle prossime ore é previsto anche l’intervento del mezzi di movimento terra del comune. Sul posto presenti anche i tecnici comunali.

Il secondo crollo in pochi mesi

Nel luglio scorso, sempre ad Enna, si è registrato il crollo di una palazzina, in particolare in vi Fontana Grande che aveva costretto l’amministrazione comunale a chiudere un tratto di strada, tra l’intersezione con via S. Leone e via Paolo Lo Manto, per ragioni di sicurezza. Un evento, quello del cedimento strutturale, che si è poi riverberato sulla Zona al traffico limitato nel centro storico di Enna, sospesa per gli intervenenti di messa in sicurezza, realizzati dal proprietario dell’immobile.